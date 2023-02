Mężczyźni o tym o tym kolorze oczu są najbardziej wierni. Nigdy nie spojrzą na inną kobietę. Są czuli i oddani

Mężczyźni o tym kolorze oczu są najbardziej wierni kobiecie

Są tacy, którzy wierzą, że kolor oczu ma ukryte znaczenie i na jego podstawie można określić charakter danej osoby. Zwolennicy tej teorii przyporządkowali nawet każdemu kolorowi oczu szereg cech dominujących osobowość jego posiadacza. Zgodnie z tym mężczyźni o szarych oczach są wyjątkowo wiernymi partnerami. Choć są uznawani za samotników, którzy są nieufni do nowopoznanych osób, w rzeczywistości to panowie wyjątkowo czuli i wrażliwi. Lubią dużo pracować, są wymagające i bardzo angażują się w to co robią. Nie lubią rutyny, za to kochają rywalizację, a wygrana jest dla nich priorytetem. Mężczyźni o szarych oczach są wytrwali w dążeniu do celu, jednak bywają egocentryczni i nerwowi. Myślą strategicznie i nie podejmują pochopnych decyzji. Najczęściej osoby o szarych oczach to silne osobowości, które wiedzą, do czego dążą i potrafią to osiągnąć własną pracą. Mają artystyczną duszę, są twórcze i kreatywne.

Kolor oczu a charakter

Niebieskie oczy a charakter - te osoby łatwo radzą sobie z wyzwaniami i chętnie pomagają innym. To urodzeni organizatorzy z analitycznym umysłem. Są sympatyczni i uprzejmi.

- te osoby łatwo radzą sobie z wyzwaniami i chętnie pomagają innym. To urodzeni organizatorzy z analitycznym umysłem. Są sympatyczni i uprzejmi. Zielone oczy a charakter - uchodzą za wyjątkowo atrakcyjne i seksowne. To osoby inteligentne, pełne energii o odważne. Są wierne i lojalne.

- uchodzą za wyjątkowo atrakcyjne i seksowne. To osoby inteligentne, pełne energii o odważne. Są wierne i lojalne. Oczy brązowe a charakter - urodzeni przywódcy, o dużym temperamencie, godni zaufania.

- urodzeni przywódcy, o dużym temperamencie, godni zaufania. Oczy piwne a charakter - łatwo odnajdują się w nowych sytuacjach, są empatyczni, lubią dobrą zabawę i rozrywki.

