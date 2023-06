Miała zostać lekarką, ale woli sprzedawać ślinę. Ta kobieta zarabia krocie. Spłaciła długi, kupiła konia i wiedzie dostatnie życie

Żyją w miłosnym trójkącie. Pięć dni spędza z narzeczoną, a w weekendy ucieka do dziewczyny. "Mogę żywić uczucia do więcej niż jednej osoby"

Ta kobieta ma głowę do interesów. Studentka z Manchesteru, Latiesha Jones, rzuciła studia i pracę w Tesco, gdy okazało się, że jej drugie zajęcie jest zdecydowanie bardziej opłacalne. 22-latka pozbyła się długów i wiedzie dostatnie życie. Nie przejmuje się opiniami innych.

Miała zostać lekarką, ale woli sprzedawać ślinę. Ta kobieta zarabia krocie

Latiesha Jones miała ogromne długi, których nie była w stanie spłacić pracując jako ekspedientka w Tesco. W dodatku studia medyczne także pochłaniały sporo z domowego budżetu, dlatego kobieta zdecydowała się na dodatkową pracę. Dołączyła do internetowego portalu OnlyFans, na którym pokazywała swoje wdzięki za pieniądze. Jednak przypadek sprawił, że Latiesha przestała się rozbierać, a zaczęła sprzedawać ślinę i inne wydzieliny ze swojego ciała.

- „Wszystko zaczęło się od przypadku, a teraz robię to od czterech lat. Zacząłem kręcić filmiki na OnlyFans i przez to dostawałem dziwne prośby np. wodę spod prysznica. Zawsze wiedziałem, że są ludzie, którzy tego potrzebują, ale nie wiedziałam, że to takie proste. Zagłębiłem się w branżę, aby spełnić nietypowe prośby klientów”- powiedziała Latiesha Jones

Ta kobieta zarabia w nietypowy sposób w Internecie. Spłaciła długi, kupiła konia i wiedzie dostatnie życie

Kiedy Latiesha Jones otrzymała pierwsze zamówienie na słoik własnej śliny, zdała sobie sprawę, że w tej pracy będzie łatwiej niż się wydawało.

„Na początku myślałam, że to żart i że to nie może być poważne, dopóki nie zdałam sobie sprawy, że tak jest. Zgodziłam się i poprosiłem o 300 funtów (około 1600 zł). Nie mogłem uwierzyć, jakie to było łatwe” - powiedziała Latiesha Jones

Dziś kobieta sprzedaje nie tylko wodę spod prysznica i ślinę, ale także prześcieradła, ubrania, w których ćwiczyła, czy zużyte szczoteczki do zębów. Była ekspedientka Tesco przyznaje, że teraz zarabia 5 000 funtów (około 26 500 zł) tygodniowo. Dzięki takiej pracy spłaciła nie tylko swoje długi, ale także matki. Kupiła też konia dla swojej siostry i wiedzie dostatnie życie. Podkresla, że wsparcie rodziny jest dla niej ważne.-„Studiowałam nauki biomedyczne i chciałam zostać lekarzem – coś, co chciałam robić przez całe życie. Nigdy nie myślałem, że to będzie moja kariera, ale cieszę się, że tak jest. Uwielbiam to. Wolność, jaką ci to daje, i pieniądze to dla mnie wielka rzecz, ponieważ w domu zawsze brakowało kasy. Nigdy nie wiedziałem, jak to jest wejść i kupić wszystko, co chcę. Wszyscy wokół mnie naprawdę mnie wspierają. Ludzie się z tego śmieją. Jedyną osobą, z którą nie rozmawiam teraz z powodu mojej pracy, jest moja mama. I tak nigdy nie miałam z nią dobrych relacji. Jednak mój chłopak naprawdę mnie wspiera, a moja siostra bliźniaczka też to uwielbia” – zapewnia 22-latka.

ŹRÓDŁO: ladbible.com

ZOBACZ TEŻ: Ma 92 lata i chętnie pokazuje ciało. Babcia z internetu uwielbia nosić bikini. Kobieta wygląda 20 lat młodziej i zdradziła jakiego kremu używa. To znany i tani kosmetyk