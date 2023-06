Niesamowita metamorfoza kobiety po rozwodzie. Zostawiła męża i straciła 9 kg. "Rozwód to najlepsza rzecz, jaką kiedykolwiek dla siebie zrobiłam"

Co mówi o Tobie pora roku narodzin?

Po rozwodzie schudła 9 kg. Pokazała też zdjęcie z czasów małżeństwa

Dla jednych rozwód i rozstanie wiąże się z ogromną traumą, natomiast dla innych jest początkiem nowego, lepszego życia. Marissa Baker to aktywna TikTokerka, która na swoim koncie regularnie zamieszcza nagrania o tematyce rozwodowej. Kobieta sama przeżyła dwa rozwody, które nastąpiły z jej inicjatywy. W związku z tym czuje się na tyle doświadczona w tym temacie, aby radzić innym ludziom, jak najlepiej jest się rozstać. Ostatnio Marissa wrzuciła nagranie, po obejrzeniu którego dosłownie szczęka opada. Kobieta pokazała swoje archiwalne zdjęcie z 2020 roku. Była wówczas przed rozwodem. Dla porównania można ją zobaczyć trzy lata później, jako zadowoloną z siebie rozwódkę. "To niesamowite, jak wiele może się zmienić w ciągu trzech lat. Straciłam 20 funtów [ok 9 kg - przyp. red.] i męża" - komentuje swój filmik na TikToku.

Uważa, że rozwód to najlepsza decyzja w jej życiu

Marissa Baker wcale nie żałuje decyzji o rozwodzie. Jest wręcz z tego dumna. "Ten mój blask to wszystko, czego potrzebuję, żeby pamiętać, że stawianie siebie na pierwszym miejscu i rozwód to najlepsza rzecz, jaką kiedykolwiek dla siebie zrobiłam, siostro" - przekonuje w swoim nagraniu. Marissa staje również w obronie kobiet, które zdecydowały o odejściu od męża i jej zdaniem nie powinny czuć się winne.