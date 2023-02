i Autor: pixabay.com Dobrze płatne zawody bez studiów. Gdzie szukać pracy? Sprawdź te propozycje! [LISTA]

Nowy produkt dla osób dorosłych na polskim rynku

Imperial Tobacco Polska S.A. - jeden z największych producentów tytoniowych w kraju - wprowadza na polski rynek PULZE, innowacyjne urządzenie do podgrzewania tytoniu oraz wkłady tytoniowe do podgrzewania iD. Produkt oparty jest na technologii, dzięki której emisja substancji toksycznych została zmniejszona o 96% w porównaniu do tradycyjnych papierosów. Do tej pory PULZE dostępne było w Czechach, Grecji, we Włoszech, Portugalii oraz na Węgrzech. Od dzisiaj, 22 lutego br., PULZE oraz wkłady iD są dostępne w sprzedaży detalicznej również dla polskich konsumentów.