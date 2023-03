Oto 3 typy mężczyzn, z którymi nie będziesz szczęśliwa. Psycholog zdradza znaki, po których powinna zapalić Ci się czerwona lampka. Uciekaj

Wiosenne kolory dla znaków zodiaku. Kolory mocy dla kobiet dopasowane do ich horoskopu. Noś je, a zapewnisz sobie pomyślność i przyciągniesz łaskę aniołów

Kiedy jesteśmy w początkowej fazie zakochania trudno o zdrowy rozsądek. Często nie widzimy wad partnera i skupiamy się jedynie na jego zaletach. Ciemnie strony zaczynają wychodzić zdecydowanie później. Pół biedy, gdy chodzi o bałaganiarstwa mężczyzny lub roztrzepanie, sytuacja jest o wiele poważniejsza gdy zaczyna on zachowywać się w ten sposób. Są pewne sygnały, które mogą wskazywać, że lepiej z tym mężczyzną się nie wiązać, a taka relacja może stać się bardzo toksyczna.

Sygnały w związku, na które uważaj. Takie zachowanie partnera powinno wzbudzić Twoją czujność

Nadużywanie alkoholu

Każdemu może się zdarzyć stan upojenia, jednak jeżeli Twój mężczyzna nie wyobraża sobie dnia bez alkoholu to sytuacja nie jest najlepsza. Jeżeli w dodatku nie potrafi sobie odmówić piwa czy wódki w sytuacjach, w których nie powinien być lub wszystkie plany układa pod możliwość sięgnięcia po kieliszek to lepiej się z nim nie wiązać.

Wieczna ofiara

Ciągłe stawianie się w roli ofiary i wymuszanie na kobiecie współczucia i uzależnianie od siebie jest formą manipulacji. Osoby, które nieustannie traktują siebie jako ofiary potrzebują ciągłego potwierdzania miłości i uwagi. Potrafią być zaborczy i zazdrośni, a wszelkie krytyczne uwagi na swój temat traktują jako atak.

Brak odpowiedzialności

Bycie roztrzepanym to nie grzech, jednak jeżeli Twój mężczyzna totalnie nie potrafi się zając sam sobą i trzeba mu pomagać w każdej czynności. Nie ma planów na przyszłości hobby to zdecydowanie jest coś nie tak. Taka osoba nigdy nie będzie wsparciem, a Ty będziesz do końca życia niańczyła faceta.

