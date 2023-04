Polki zrywają z tradycją przygotowań do Wielkanocy, bo wolą odpoczywać. "Nie umyłam dziś okien. Nie zaplanowałam jajeczek i bab. Siedzę i się cieszę"

Magda Mołek wyznała, jak wyglądają jej przygotowania do Wielkanocy

Przygotowania do świąt w wielu polskich domach wyglądają podobnie - generalne sprzątanie, gotowanie. Wszystko po to, aby spędzić święta wielkanocne zgodnie z tradycją. Jednak jak się okazuje, wiele Polek ma już tego dość! Przez presję, którą stawia im rodzina lub po prostu one same na siebie wywierają, aby zadowolić bliskich, święta były dla nich mordęgą. W tym roku obiecały, że zrywają z tym zwyczajem i zamiast stać w kuchni, czy biegać z mopem po mieszkaniu, po prostu odpoczywają i cieszą się czasem spędzonym z rodziną. Dyskusję na ten temat rozpoczęła Magda Mołek swoim ostatnim postem na Instagramie. Nie umyłam dziś okien. Nie zaplanowałam jajeczek i bab. Nie usłyszałam odkurzacza. Firanki też mam brudne. No i tak… siedzę i się cieszę, że miałam tyle czasu, żeby posiedzieć i się pocieszyć" - napisała dziennikarka. I tymi słowami zachęciła internautów do dyskusji na temat przygotowań do Wielkanocy.

Polki zrywają ze zwyczajem przygotowań świątecznych

Okazuje się, że podobnego zdania, co Magda Mołek, jest wiele Polek. Ponad wysprzątane mieszkanie czy gotowanie potraw świątecznych cenią sobie czas spędzony z bliskimi i odpoczynek.

"Zimno jest, nie myje okien, firanek też nie zmieniam, usiądę za to w tym czasie z synkiem i ułożymy puzzle bądź będziemy się wygłupiać. Dom nie muzeum, czas dla siebie i bliskich bezcenny"

"U Nas tez kompletnie zero, żadnych przygotowań, w zamian plany co robić i gdzie jechać, bo to przecież powinien być główny składnik "świętowania", a nie mopowanie"

"Ja od trzech lat odpuszczam wyścig pod tytułem perfekcyjna pani domu. I może nie mam stu ozdób świątecznych i kilkunastu potraw, ale za to do stołu siada zadowolona i wypoczęta Gośka. Polecam każdemu! Bo najważniejsze to żyć w zgodzie z samym sobą"

"Nie umyłam okien, firanek nawet nie mam, obiad był zamówiony, na Święta wyjeżdżam. Dom to nie muzeum. Chrystus i tak umrze i zmartwychwstanie. Ja tam wole czas ze sobą i z rodziną, bo w tygodniu mam go mało"

- podkreślają internautki pod postem Magdy Mołek. Takich komentarzy są dziesiątki.

