QUIZ. Co mówi Ci Twoja intuicja? Tylko osoby posiadające wyjątkowy dar dadzą sobie radę z tym quizem. Sprawdź, czy masz ukryty zmysł

QUIZ. Czy masz wysoko rozwiniętą intuicję? Umiesz słuchać siebie?

Jak podaje strona PWN intuicja ma dwojakie znaczenie, jednak obie definicje są do siebie zbliżone. Pierwsza z nich to bardziej filozoficzne podejście mówiące, że intuicja to "poznanie bezpośrednie, niepoprzedzone rozumowaniem", zaś z ujęcia psychologicznego to "narzucające się przekonanie, którego nie można w pełni uzasadnić". Obie te wersja podkreślają, że intuicji nie da się logiczne wytłumaczyć i jest ona tym przysłowiowym głosikiem w naszej głowie, który przestrzega nas przed pewnymi działaniami. Intuicja bywa również nazywana szóstym zmysłem lub wewnętrznym kompasem. Przyjęło się, że to kobiety mają lepiej rozwiniętą intuicję i częściej słuchają podświadomości. Być może wynika to z faktu, że panie zazwyczaj są bardziej emocjonalne od mężczyzn. Weź udział w naszym teście i przekonaj się jaką masz intuicję. Słuchasz wewnętrznego głosu, a może jesteś przykładem osoby kierującej się jedynie logiką. Rozwiąż nasz quiz i zobacz, czy masz wysoko rozwiniętą intuicję.

QUIZ. Czy masz wysoko rozwiniętą intuicję? Pytanie 1 z 9 Śni Ci się bliska osoba. Co robisz po przebudzeniu? Martwię się i dzwonię do tej osoby, by upewnić się, czy wszystko jest dobrze Przy okazji spotkania z tą osobą mówię jej o swoim śnie Szybko zapominam o tym wydarzeniu Dalej