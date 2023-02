QUIZ na tłusty czwartek. Jakim pączkiem jesteś? Oto cała prawda o Tobie

Quiz na tłusty czwartek. Jakim pączkiem jesteś?

Tłusty czwartek to jedno z tych świąt w ciągu roku, na które czeka z zapartym tchem chyba większość z nas. To właśnie wtedy można bezkarnie i bez najmniejszych wyrzutów sumienia objadać sie ulubionymi słodkimi wypiekami, czyli pączkami, faworkami, czy eklerkami. W Polsce w tłusty czwartek zdecydowanie rządzą pączki i faworki, znane również w wielu regionach jako chrusty. Wersji pączków jest chyba tyle samo co gustów - od tradycyjnych z marmoladą, czy nadzieniem różanym, po pączki z Advokat czy czekoladą. Jednym słowem - każdy znajdzie swój wymarzony smak. Pączki jednak to nie samo nadzienie i ciasto, ale też jego wierzch, czyli posypka lub polewa. Tu producenci tworzą wręcz cukiernicze dzieła sztuki, które cieszą oko. Ludowy przesąd głosi, że w tłusty czwartek koniecznie trzeba zjeść chociaż jednego pączka. Inaczej będziesz mieć pecha przez cały rok. A Ty jakie pączki najbardziej lubisz?

Rozwiąż zabawny QUIZ na tłusty czwartek i dowiedz się, jakim pączkiem jesteś. Ten test zdradzi prawdę, co dla Ciebie oznacza tłusty czwartek.

