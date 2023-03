Randka w ciemno. Spojrzała mu w oczy i natychmiast odwołała spotkanie z mężczyzną z programu. To była intuicja i ocaliła jej życie

Wybrała go w "Randkę w ciemno", jednak zrezygnowała ze spotkania z przystojniakiem

Chyba każda dorosła osoba kojarzy program "Randka w ciemno", który był telewizyjnym hitem w wielu krajach na świecie. W latach 70. produkcja została wypuszczona w amerykańskiej stacji ABC. Jednym z uczestników show był Rodney Alcala, który zapadł w pamięci wielu widzów. Jednak nie każdemu przypadł do gustu. Traf chciał, że 35-letni Alcala został wybrany przez jedną z uczestniczek "Randki w ciemno", Cheryl Bradshaw - pisze wp.pl. W ramach nagrody para miała udać się na spotkanie po programie. Jednak Bradshaw w ostatniej chwili wycofała się z randki, która miała odbyć się na korcie tenisowym. Kobieta spojrzała w oczy swojego wybranka i intuicja jej podpowiadała, że coś jest z nim nie tak. Podobne przeczucia miał producent programu, który nie chciał go przyjąć go do programu. Dopiero za namową producentki, swojej żony, zmienił zdanie. Wspomniana producentka, czyli Ellen Metzger wspominała tamten moment, gdy Cheryl Bradshaw do niej zadzwoniła, aby poinformować, że chce wycofać się ze spotkania z Rodneyem Alcalą. - Następnego dnia zadzwoniła do mnie i powiedziała, że przeprasza, ale czy to będzie problem, jeśli nie pójdzie na randkę - wspominała Ellen Metzger w programie "20/20". Bradshaw twierdziła, że nie ma dobrego przeczucia co do mężczyzny. Okazało się, że uczestniczka "Randki w ciemno" miała rację, a Alcala miał na swoim koncie wyrok za napaść seksualną i pobicie ośmioletniej dziewczynki. Tego niestety producenci show nie sprawdzili wcześniej.

Zabójca z "Randki w ciemno" - Rodney Alcala

Kiedy Rodney Alcala wstąpił do wojska, przeszedł załamanie nerwowe. Wówczas zdiagnozowano u niego osobowość narcystyczną i psychopatię. Jego pierwszą ofiarą była prawdopodobnie 8-letnia Tali Shapiro, którą policja odnalazła pobitą i zgwałconą w mieszkaniu Alcali w Hollywood. Trafił za kratki na 3 lata, jednak kiedy wyszedł z więzienia, dokonał kolejnej napaści. Ofiar było więcej. Kiedy dostał posadę fotografa, w trakcie jednej z sesji zdjęciowych zgwałcił 15-letnią Monique Hoyt. Potem zamordował 12-letnią Robin Samsoe. Nieoficjalnie mówi się, że ofiar zabójcy mogło być nawet 130. Rodney Alcala dostał wyrok śmierci, jednak zmarł jeszcze przed egzekucją.

i Autor: YouTube/ criminologytube Rodney Alcala