Roksana Węgiel i jej chłopak podzieleni dużą różnicą wieku. Według naukowców o 7 lat za dużą, by było idealnie

Roksana Węgiel i jej o 8 lat starszy chłopak, to nie jedyny przykład związku z dużą różnicę wieku. Strzała amora nie patrzy na pesel co udowadnia m.in. Magdalena Cielecka i jej młodszy o 16 lat partner Bartosz Gelner czy Karol Strasburger i jego ukochana, młodsza o 37 lata Małgorzata. W stereotypach utarło się, że w związku, to mężczyzna musi być starszy od kobiety, albo oboje mają po tyle samo lat. Jednak dziś starsze kobiety wiążą się z dużo młodszymi mężczyznami i odwrotnie - starsi mężczyźni wybierają kobiety, które mogłyby być nawet ich córkami. Związek z partnerem, który znajduje się na innym etapie życia, nierzadko stanowi wyzwanie. Zastanawiamy się nawet czy ma jakąkolwiek przyszłość. Nad tym zagadnieniem pochylili się także naukowcy z Uniwersytetu Emory w Atlancie. Ile zatem wynosi optymalna różnica?

Jaka jest idealna różnica wieku między partnerami by związek był szczęśliwy?

To pytanie zadaje sobie wielu, bo choć miłość nie zna granic, a szczęśliwi czasu nie liczą, to kiedy minie już faza zauroczenia, do głosu mogą dojść różnice wobec oczekiwań od życia. Naukowcy z Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Emory w Atlancie postanowili zbadać to na chłodno. Wyłączyli uczucia i kierowali się czystą matematyką, by odpowiedzieć na pytanie, jaka jest idealna różnica wieku pomiędzy partnerami. Andrew Francis i Hugo Mialon przebadali trzy tys. małżeństw i nie mają dobrych wiadomości dla tych, którzy myśleli, że pesel nie ma znaczenia. Okazuje się, że im większa różnica wieku, tym mniejsze szanse na to, że związek przetrwa próbę czasu. Naukowcy określili jasno, że największą szansę na przetrwanie mają małżeństwa, w których różnica wieku partnerów wynosi maksymalnie rok. W takich związkach prawdopodobieństwo rozwodu wynosi 3 proc. Według statystyk - pięcioletnia różnica wieku zwiększa ryzyko rozwodu o 18 proc. Przy 10-letniej różnicy wieku między partnerami ten wskaźnik wzrasta do 39 proc. Aż 95 proc. prawdopodobieństwo rozpadu związku mają pary, w których różnica wieku sięga 20 lat. Badacze podkreślają, że różnica wieku u partnerów i niepowodzenie wspólnej przyszłości są spowodowane różnicą pokoleniową. Począwszy od błahych spraw, jak muzyka czy filmy, na życiowych celach kończąc. Ponadto takie osoby mają też rożne środowiska znajomych, które trudno czasami połączyć. Podsumowując im większa jest różnica wieku między partnerami, tym większe prawdopodobieństwo, że małżonkowie nie będą ze sobą aż do śmierci.

