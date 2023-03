Magdalena Cielecka i Bartosz Gelner to para aktorów, która wzbudza wielkie emocje w polskim show biznesie z wielu względów. Oboje są piękni, utalentowani i przesympatyczni. Dzieli ich także różnica wieku - aż 16 lat, co wielokrotnie było podkreślane przez media. Mimo tego, ludzie w zaparte stoją za nimi murem, przyglądając się rozkwitającej relacji, jaką stworzyli. Gelner i Cielecka starają się zachować swoje życie prywatne dla siebie, ale niedawno pojawili się na wspólnym evencie razem, nie ukrywając związku i okazując sobie czułość. Teraz niespodziewanie Gelner udzielił wywiadu, w którym, komentując związek z Cielecką, powiedział o wypaleniu! Fani aż wstrzymali oddech, ale aktor szybko wytłumaczył, o co dokładnie mu chodzi.

Cielecka i Gelner związali się, mimo dużej różnicy wieku. Teraz on mówi o WYPALENIU!

Magdalena Cielecka już kiedyś wypowiedziała się na temat związku z Bartoszem Gelnerem. W 2022 roku w rozmowie z magazynem "Zwierciadło" powiedziała, że różnica wieku nie jest dla nich przeszkodą, ale woli pozostawić resztę w tajemnicy. Para długo chroniła swoją prywatność. Aż tu nagle Bartosz Gelner też zabrał głos na temat związku! Udzielił wywiadu dla gazety "Twój Styl" i niespodziewanie zaczął mówić o... wypaleniu. Szybko się wytłumaczył.

- Boję się popaść w euforię, która za chwilę się wypali i zostanie pustka - powiedział Gelner w "Twoim Stylu". Wcześniej jednak podkreślił, jak ważne jest dla niego poważne podejście do związku i spraw sercowych. - Strach przed wejściem w związek był też we mnie. To nigdy nie jest łatwe. Uważam, że nasz gatunek potrzebuje drugiej osoby do funkcjonowania, ale do budowania relacji podchodzę ostrożnie. Nie lubię sformułowania "motyle w brzuchu" - stwierdził aktor.

Bartosz Gelner uspokaja, że związek z Magdą Cielecką rozwija się w dobrym kierunku. Zasugerował, że para myśli o wspólnym zamieszkaniu, choć może to powodować konflikty o błahe sprawy.

- W momencie konfliktu zderzenie naszych rutyn może być ryzykowne. Nie chciałbym poczuć dyskomfortu z najbliższą mi osobą tylko dlatego, że "niewłaściwie" postawiła butelkę na stole. (...) Ograniczyć swoje ego, ale zachować wewnętrzną wolność. Inaczej, jak w "Titanicu", zderzymy się z górą lodową. Wolę ją wspólnie ominąć - powiedział aktor dla magazynu "Twój Styl".

