sanah, Ralph Kaminski, Agnieszka Chylińska, SB Maffija i inni na scenie Bestsellerów Empiku 2022

Już 7 lutego podczas gali Bestsellery Empiku 2022 nie tylko zostaną wręczone nagrody dla najpopularniejszych twórców i tych, którzy odważnie wytyczają nowe artystyczne szlaki w literaturze, muzyce i filmie. Widzowie w TVN i w streamingu w mediach społecznościowych będą mieli szansę obejrzeć również wielkie muzyczne widowisko. Autorem ansamblowych aranżacji przekraczających gatunkowe granice jest Kuba Galiński – dyrektor muzyczny tegorocznej edycji Bestsellerów.

- Chciałbym, aby orkiestrowo-rozrywkowe aranżacje nie odebrały nic współczesnym wykonaniom, a tylko zmieniły ich „kolor”. I pokazały inne, nieznane oblicze zarówno artystów, jak i samych utworów. Widzowie doskonale znają te numery, od razu będą wiedzieć co to za piosenka, jednak chciałbym, żeby jej aranżacja zaskoczyła widzów – wzruszyła, rozśmieszyła, rozkołysała - podkreśla Kuba Galiński.

Tych muzycznych wrażeń dostarczą nominowani do Bestsellerów Empiku 2022: sanah za album „Uczta”, Agnieszka Chylińska za krążek „Never Ending Sorry” (kategoria Pop i rock), a także Skład SB Maffija, który ma szansę na statuetkę w kategorii Rap i hip-hop za album „Hotel Maffija 2”. Ponadto wystąpią: Ralph Kaminski, Katarzyna Nosowska, Mrozu, Margaret, Vito Bambino, Natalia Szroeder, Tomasz Makowiecki oraz Gibbs.

- Artystom występującym na scenie tegorocznych Bestsellerów Empiku towarzyszyć będzie dwudziestoosobowy band.To już taka mała orkiestra. Angażujemy instrumenty dęte, smyczkowe i perkusyjne. Współczesne przeboje zyskają maksymalnie brzmienie zagrane z „żywych” instrumentów. Zero komputerowej przeróbki, sampli – 100% grania na żywo - dodaje Kuba Galiński. Gala telewizyjna

Gala finałowa Bestsellerów Empiku 2022 odbędzie się już 7 lutego. Transmisja w TVN wystartuje o godz. 20.15, a pół godziny wcześniej rozpocznie się streaming online na facebooku i Youtube z relacją zza kulis, wywiadami, komentarzami na gorąco i dodatkowymi występami muzycznymi. Galę poprowadzi Marcin Prokop, natomiast gospodarzami transmisji internetowej będą: Red Lipstick Monster i Karol Paciorek.

Najważniejsi twórcy 2022 roku

Nie sposób nie dostrzec zmian społecznych, obyczajowych i technologicznych ostatnich lat, które wpływają na rozwój i kierunek współczesnej popkultury. Bestsellery Empiku od ponad dwóch dekad wskazują najważniejsze trendy, nowe zjawiska i najpopularniejszych twórców w Polsce. Nagrody nieustannie ewoluują, a motywem przewodnim tegorocznej gali finałowej jest #swiatsiezmienia.

Statuetki Bestsellerów Empiku 2022 zostaną przyznane w kilkunastu kategoriach książkowych, muzycznych, filmowych oraz w ramach Kultury cyfrowej. O zwycięstwie decyduje wyłącznie skala popularności mierzona liczbą zakupionych egzemplarzy czy odsłuchanych treści w ciągu całego roku.

Podczas gali wyłonieni zostaną również Pisarz i Artysta Muzyczny Roku. Na statuetki mają szansę wszyscy twórcy nominowani do Bestsellerów Empiku w kategoriach – muzycznych i książkowych, a o tym, kto zwycięży zdecydują fani. Głosy będzie można oddawać w aplikacji Empik od 1 do 7 lutego. To jednak nie wszystko. Już 7 lutego poznamy także literackie, filmowe i muzyczne Odkrycia Empiku 2022 - czyli twórców, którzy w ostatnim roku szczególnie zaznaczyli swoją obecność w świecie kultury i zdecydowanie warto śledzić ich dalszą artystyczną drogę. Nagrody przyznaje jury, w którym zasiadają laureaci poprzednich edycji, cenione osobowości ze świata kultury, dziennikarskie autorytety oraz eksperci Empiku.

i Autor: materiały prasowe EMPIK