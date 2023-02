Sfingował romantyczny związek z babcią. Ten mężczyzna całował namiętnie kobietę starszą o blisko 60 lat. Szokująca prawda wyszła na jaw

Wyjątkowa data 23.02.2023. Data magicznego lustra. To jest najpotężniejszy dzień w roku

Duża różnica wieku w związku zawsze budzi ogromne emocje i kontrowersje. Czasem jest on na tyle szokująca, że aż trudno uwierzyć. Kiedy ktoś spotyka się z parterem lub partnerką, która mogłaby być jego ojcem lub matką to nie budzi już dużych emocji, ale gdy mężczyzna umawia się z panią w wieku własnej babci. Tak było w przypadku 19-letniego Giuseppe oraz 76-letniej Miliny. Jak pisał portal stylzycia.radiozet.pl parę dzieliło 57 lat różnicy i chętnie "dzielili się" swoim związkiem w mediach społecznościowych. Wyznawali sobie miłość, namiętnie się całowali, a nawet ogłosili zaręczyny. Jak zawsze w takiej sytuacji bywa, ludzie od razu zaczęli dywagować, że mężczyzna spotyka się z Miliną tylko dla pieniędzy, albo jest tam innych haczyk. O parze ponownie zrobiło się głośnie pod koniec 2022 kiedy to dumnie ogłosili, że spodziewają się dziecka.

Teraz prawda wyszła na jaw, a cały sytuacja okazała się jedynie sprytnym sposobem na zyskanie sławy i to skutecznym Mężczyznę na TikToku śledzi już ponad 3 mln osób. Jak podaje stylzycia.radiozet.pl kilka dni po walentynkach Giuseppe D'anna w rozmowie z agencją JamPress przyznał, że związek z Miliną to fikcja, a kobieta w rzeczywistości jest jego... babcią. - Mieszkamy razem, jest wdową, więc próbuję obdarzyć ją tym uczuciem, którego mój dziadek nie może jej już dać, a ja jako wnuk - tak. Te pocałunki, które sobie dajemy, to znak przywiązania, jaki w naszych stronach używany jest przez krewnych, nic więcej - powiedział Giuseppe w jednym z wywiadów, cytowany przez portal plotek.pl.

i Autor: TikTok/milina_gatta 9-lat w związku z 76-latką? Prawda wyszła na jaw

