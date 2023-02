i Autor: Materiały prasowe Karin Ann

„side effects being of human” Rok od premiery EP-ki, która odmieniła życie Karin Ann!

Pod koniec lutego 2022 roku światło dziennie ujrzała EPka słowackiej wokalistki Karin Ann. Z całą pewnością bardzo pozytywne przyjęcie tej płyty zmieniło życie artystki. To właśnie po premierze „side effects being of human” zagrała koncerty na jednej scenie z takimi gwiazdami muzyki jak: Imagine Dragons, My Chemical Romance, Youngblud czy Alfie Templemanem.