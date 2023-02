Bankietowe zabiegi pielęgnacyjne. Przygotuj swoją skórę na imprezę

Cudowna moc witaminy C. Dlaczego to najbardziej pożądany składnik w pielęgnacji?

PARTY SET Samarité to zestaw, który zapewnia wielowymiarowe działanie i sprawdzi się w pielęgnacji każdego rodzaju skóry. Idealnie zatroszczy się cerę wrażliwą, suchą, tłustą, mieszaną, trądzikową, pozbawioną blasku czy z widocznymi oznakami starzenia. Kosmetyki można stosować oddzielnie, choć razem tworzą rytuał pielęgnacyjny dający efekty niczym po wizycie w salonie urody. Po te trzy warto sięgnąć zwłaszcza przed wielkim wyjściem, ponieważ zadbają o to, by skóra prezentowała się pięknie o każdej porze i bez względu na to, kiedy i gdzie skończy się impreza.

Divine Acid Peeling wydobywa młodość skóry w każdym wieku. To bezolejowy kosmetyk 3 w 1 tak niespotykany w działaniu, że nazwano go boskim. Dokładnie usuwa martwy naskórek, zaskórniki oraz widocznie zwęża pory, natychmiastowo wygładza, nawilża i odżywia skórę. Ponadto niweluje szarość i wyrównuje koloryt, nadając skórze zdrowy blask i młodzieńczy wygląd. Można go stosować na 3 sposoby: jako peeling kwasowy, który daje efekt jak po zabiegu estetycznym, jako peeling mechaniczny – gwarantujący gładką i olśniewającą skórę w kilkanaście sekund oraz jako maskę przed wielkim wyjściem – po tej masce wszystkie oczy zostaną zwrócone właśnie na Ciebie.

Divine Elixir to najskuteczniejszy preparat naprawczo-liftingujący, który gwarantuje odrodzenie skóry w 30 sekund: natychmiastowo niweluje oznaki zmęczenia i obrzęki pod oczami, dogłębnie nawilża, napina i wygładza, nadaje skórze spektakularny blask, wyrównuje jej koloryt, a także przywraca naturalne pH skóry. Takie wszechstronne działanie jest możliwe, ponieważ bezolejowy Divine Elixir to kosmetyk 4 w 1: tonik, esencja, serum i krem. To absolutny must have dla każdego rodzaju cery i baza codziennej pielęgnacji, która wspiera naturalną florę bakteryjną skóry oraz wzmacnia i przyspiesza działanie innych produktów.

Divine Cream to wielozadaniowy, bezolejowy kosmetyk 3 w 1: krem na dzień, na noc i pod oczy, okrzyknięty Kremem Wszech Czasów. Jest lekki jak krem na dzień i bogaty jak krem na noc. Aktywnie odbudowuje i zagęszcza skórę, rozgrzesza ją ze wszelkich niedoskonałości: zmarszczek, pajączków, szarości i podrażnień. Wnika dokładnie i zaspokaja nawet najbardziej dotkliwe pragnienie nawilżenia, napięcia i wygładzenia. Ponadto niweluje zaczerwienienia i wzmacnia naczynka, a także genialnie redukuje cienie i opuchnięcia pod oczami. Divine Cream rekomendowany jest dla każdego rodzaju skóry: suchej, tłustej, mieszanej, wrażliwej, jak również tej zmagającej się z naczynkami, trądzikiem, także różowatym oraz podrażnieniami.

Zestaw PARTY SET (Peeling oczyszczająco-pielęgnacyjny 3w1, esencja tonizująco-nawilżająca 4w1 i krem nawilżająco-odmładzający do twarzy i pod oczy), cena regularna: 449,97 zł (obecnie w cenie promocyjnej 299,97 zł) i obowiązuje do 28 lutego 2023.

