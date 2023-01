10-letnia dziewczynka bohaterką. Jej mam zaczęła rodzić, a potem wydarzył się "cud"

Astralny quiz, jakim zwierzęciem jesteś? Co drzemie w Twojej duszy? Zmysłowa kocica, czy leniwiec, co na darmo nie kica

10-letnia dziewczynka została bohaterką. Dziecko przyjęło poród

W USA w stanie Missouri wydarzyła się niewiarygodna historia. 10-letnia dziewczynka o imieniu Miracle (z ang. cud) przyjęła poród swojej mamy. Viola Fair zaczęła rodzić na trzy tygodnie przed terminem. W tym czasie przebywała w domu jedynie wraz z 10-letnią córką. Kobieta nie była w stanie przetransportować się do szpitala, dlatego też poprosiła, by Miracle zadzwoniła na pogotowie. Dyspozytor wykazał się prawdziwym opanowaniem i zaczął instruować małe dziewczynkę, co ma robić. Scott Stranghoene, który odebrał telefon alarmowy udzielił 10-latce wskazówek, jak ma postępować. - Nie siadaj na sedesie” i „Powiedzieli, żebyś położyła się na plecach na środku łóżka albo na podłodze” — Miracle przekazywała mamie słowa dyspozytora. Niewiarygodne, ale cała sytuacja dobrze się skończyła. W pewnym momencie Miracle powiedziała, że widzi główkę swoje siostry. Dziewczynka ogrzała noworodka ręcznikiem i czekała na przyjazd pogotowia. Po zabraniu całej rodziny do szpitala, okazało się, że zarówno nowonarodzone dziecka, jak i mam czuły się dobrze. - Bardzo mi pomogła, jestem jej za to ogromnie wdzięczna — powiedziała dumna z postawy córki matka.

Zobacz także: To przerażające, co się stało z jej twarzą, gdy użyła popularnej odżywki do rzęs. Urosły jej nie tylko rzęsy. "Nieśmieszne"

Źródło: jasnastrona.com