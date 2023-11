Ta 96-latka na weselu została królową parkietu. Zawstydziła niejednego nastolatka. "Pokazała, co to znaczy dobrze się bawić"

Ta 96-latka została królową parkietu na weselu. Zawstydziła niejednego nastolatka

Co jakiś czas w sieci pojawiają się nagrania, które chwytają za serce i budzą podziw. Nie inaczej jest w przypadku krótkiego nagrania z wesela. Na Twitterze filmik robi furorę. A wszystko za sprawą 96-letniej kobiety, która bez skrupułów wyszła na parkiet i swoim fantastycznym tańcem oczarowała gości. Shirley Goodman wykonała skomplikowany układ taneczny z młodszymi uczestnikami wesela i swoimi ruchami zawstydziła niejednego nastolatka. Z niebywałym uśmiechem na twarzy wykonywała taneczne ruchy do piosenki Bruna Marsa "Locked Out of Heaven". Kobieta mimo wieku nie straciła formy i zamiłowania do tańca. Z pewnością nie podlega dyskusji fakt, że staruszka ma talent. Film z tańczącą 96-latką okazał się prawdziwym hitem sieci. Internauci udostępniają nagranie i komentują, że kobieta swoimi zdolnościami, ale też i energią oraz radością z życia zawstydziła młodsze pokolenie. "Tańczy lepiej niż wiele młodszych dziewczyn" - piszą w komentarzach. "Pokazała, co to znaczy dobrze się bawić" - dodają inni.

You only live once, but if you do it right, once is enough ...... like Shirley Goodman (96 Years Old) pic.twitter.com/0vcR39BF38— Gabriele Corno (@Gabriele_Corno) September 22, 2022