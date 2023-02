Ta 65-letnia kobieta przeszła oszałamiającą metamorfozę. 10 lat młodsza bez botoksu. Jej był mąż zbierał szczękę z podłogi, gdy zobaczył ją na ślubie syna

Oszałamiająca metamorfoza 65-letniej kobiety. Mąż oniemiał, gdy ją zobaczył

Pewna 65-latka od dawna mierzyła się ze swoimi kompleksami, które pogłębiły się po rozwodzie. Toksyczny związek odbił się na jej poczuciu wartości, a myśl o ponownym spotkaniu swojego eks wręcz ją paraliżowała. Z racji, że nieubłagalnie zbliżała się data ślubu jej syna, na którym miał być obecny również jej były mąż, postanowiła wziąć się w garść i trafiła w ręce wykwalifikowanej wizażystki. Ta pokazała 65-latce kilka sztuczek makijażowych, dzięki którym kobieta wyglądała na młodszą o kilkanaście lat. Mężowi 65-latki opadła szczęka kiedy ją zobaczył. Wizażystka Anna Komarova na swoim kanale YouTube pokazała, jak krok po kroku wykonać odmładzający makijaż dla kobiety dojrzałej.

Odmładzający makijaż dla kobiety po 60-tce

Kluczem do uzyskania pięknego efektu w makijażu u kobiet dojrzałej, jest odpowiednie przygotowanie cery. Wizażystka oczyściła skórę i tonizowała ją, po czym nałożyła płatki kolagenowe na całą twarz. Następnie zaaplikowała bazę liftingującą i wyrównująca koloryt. Dalej zastosowała trwały matowy podkład do twarzy i korektor pod oczy, po czym wykonała konturowanie podkreślające kości policzkowe. Do makijażu oczy wizażystka użyła cielistych cieni do powiek i dokleiła kępki rzęs, nadając spojrzeniu 65-latki głębi.