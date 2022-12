Oszałamiająca metamorfoza 77-letniej kobiety przed ślubem. Jej fryzjer i makijażysta to cudotwórcy! Panna młoda aż podskoczyła z wrażenia

To 3 najlepsze fryzury na włosy półdługie dla kobiet po 50-tce. Wygodne i modne w 2023 roku. Będziesz wyglądać młodo, a koleżanki oszaleją z zazdrości

Boskie sukienki sylwestrowe na wyprzedaży w Zara 2022. Eleganckie i wyszczuplające, a kosztują jedynie 29 zł. To sukienki idealne na każdą figurę

Obłędna kurtka pikowana dla kobiet na wyprzedaży Lidl. Kosztuje grosze, a jest identyczna jak kultowa kurtka z The North Face za 950 zł

Niesamowita metamorfoza 77-latki. Makijaż i fryzura odjęły jej 30 lat

W sieci pojawiło się szokujące, a zarazem niezwykle inspirujące nagranie przedstawiające niezwykłą metamorfozę pewnej 77-latki. Z opisu wynika, że kobieta przygotowywała się do ważnego dniu w swoim życiu - ślubu. Z tej okazji postanowiła oddać się w ręce profesjonalistów branży beauty. Na krótkim nagraniu widzimy, jak fryzjer i makijażysta rozprawiają się z oznakami starzenia na twarzy przyszłej panny młodej. Krok po kroku przedstawiona jest przemiana tej dojrzałej kobiety. I choć z pozoru te przygotowania do ślubu nie zapowiadają efektu "wow", to kiedy na koniec 77-latka spojrzała w lustro dosłownie podskoczyła z wrażenia. Jej metamorfoza powala! Kobieta wygląda 30 lat młodziej, a uśmiech nie znika z jej twarzy.

Poszła do fryzjera i makijażysty przed ślubem

Z filmiku, który stał się hitem na TikToku można wywnioskować, że kiedy 77-latka udała się do salonu piękności, aby przygotować się do ślubu, raczej nie spodziewała się takiego efektu. Po kilku godzinach na fotelu nie było już śladu po zniszczonych włosach, a krótka fryzura ją odmłodziła. Z cery zniknęły także wszelkie oznaki starzenia. Makijażysta pokrył twarz przyszłej panny młodej podkładem kryjącym, który zamaskował widoczne przebarwienia i zmarszczki. Z kolei prawidłowo podkreślone brwi wysmukliły jej twarz. Na końcu filmu można zobaczyć reakcję 77-letniej panny młodej na swoją metamorfozę. Kobieta nie kryła zachwytu, a uśmiech nie znikał z jej twarzy.

Sonda Podoba Ci się metamorfoza tej kobiety? Tak, jest niesamowita Nie