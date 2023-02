i Autor: Shutterstock; YouTube/@ndediary Ta kobieta przeżyła śmierć kliniczną

Niesamowite

Ta kobieta twierdzi, że spędziła 5 lat w niebie. Jej życie pozagrobowe było lepsze niż Dubaj

kaja 12:53

Śmierć kliniczna to temat, który budzi wiele kontrowersji i emocji. Na całym świecie zdarzają się przypadki osób, które twierdzą, że znalazły się po drugiej stronie o widziały niewiarygodne rzeczy. W 2001 roku dr Lynda Cramer przewróciła się w drodze do łazienki. Po przyjeździe pogotowia ratownicy zaczęli walkę o życie kobiety. Podczas gdy trwała reanimacja dr Lynda Cramer miała przenieść się do nieba i spędzić tam 5 lat. Kobieta opowiedziała o swoim doświadczeniu.