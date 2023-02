Talizman szczęścia dla kobiet po 50-tce. Trzymaj to zawsze przy sobie, a magiczna moc odmłodzi Twą duszę i ciało. Pozytywne wibracje kobiecej energii

Ochronny talizman dla kobiet po 50-tce. Przyciągnie dobrą energię i podkreśli kobiecość

Według osób zajmujących się znaczeniem talizmanów, Pieczęć Siedmiu Archaniołów to najsilniejszy symbol ochronny. Dzięki swoim magicznym właściwościom warto go mieć zawsze przy sobie. Otacza on jego posiadacza dobrą energią i chroni przed wszelkiego rodzaju niepowodzeniami. Jest to specjalna pieczęć bezpieczeństwa, która sprawi, że złe moce nie przedostaną się do naszej aury. Talizman Archaniołów chroni jego posiadacza i kieruje go na dobrą drogę życia.

Zobacz także: Horoskop wybuchnie dobrą energię dla tego znaku zodiaku. Wiosna 2023 rozpocznie pochód ku zwycięstwu. Ten znak zodiaku poczuje promienie słońca w swej duszy

Jak wygląda Talizman Archaniołów i jakie są jego moce?

Talizman Archaniołów składa się z jednego okręgu, w który wpisana jest sześcioramienna gwiazda z imiona siedmiu Archaniołów - Michała, Gabriela, Zafkiela, Zadkiela, Kamaela, Haniela i Rafaela. Każdy z nich opiekuje się posiadaczem talizmanu oraz zapewnia mu inne moce ochronne.

Archanioł Michał – Jest opiekunem mentalnym i zadba o Twoje dobra materialne.

Archanioł Gabriel - Wspiera w życiu codziennym i pomaga Ci podejmować dobre decyzje.

Archanioł Zafkiel - To opiekun sprawiedliwości, który dba, by Twój osąd był zawsze bezstronny i byś kierowała się dobrem w życiu.

Archanioł Zadkiel - Ten Archanioł będzie wspierał Cię w Twoim życiu zawodowym. Zadba o Twoją motywację i chęć do działania.

Archanioł Kamael - Jest opiekunem zdrowia psychicznego. Ochroni Cię przed złymi mocami.

Archanioł Haniel - Pomaga kształtować psychikę i charakter. Pomaga podejmować dobre decyzje i wspiera Cię w codziennym życiu.

Archanioł Rafael - Powiązany jest ze słońce i dba o Twoją regenerację.

i Autor: Shutterstock Talizman archaniołów

Sonda Wierzysz w moc talizmanów? Tak Nie