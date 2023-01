Ten znak zodiaku to symbol prawdziwej męskości jak Marek Perepeczko z Janosika. Umięśniona klata, zbójecki zarost i gołębie serce to jego znaki rozpoznawcze

Najbardziej męski znak zodiaku w całym horoskopie! Kobiety przy nim mdleją

Który z dwunastu znaków zodiaku z horoskopu jest najbardziej męski? Astrologia wskazuje, że jeden znak zodiaku to prawdziwy adonis na widok, którego kobiety mdleją i rzucają się sobie do gardeł. Ten znak zodiaki to, żartobliwe mówiąc, pełen pakiet. Jest przystojny, męski, umięśniony, a przy tym ma dobre serce i pełen jest empatii i współczucia dla innych. Który ze znaków zodiaku w horoskopie otrzymał tyle dobroci od gwiazd? Za najbardziej męski znak zodiaku uchodzi Skorpion. W astrologii Skorpion kojarzy się z namiętnością i instynktownymi pragnienia. Mężczyzna spod znaku Skorpiona to kochanek idealny, który gorąco pragnie swojej kobiety i niemalże obsesyjnie myśli o swojej wybrance. Nie lubi łóżkowych przygód i nie dla niego są otwarte związki. Bywa zaborczy i zazdrosny, jednak to jedynie dodaje mu seksapilu. Mężczyzna spod znaku Skorpiona to także cielesne cechy, które podobają się kobietą. Zodiakalny Skorpion dba o siebie i lubi czuć się atrakcyjny. Zdarza mu się spędzać długie godziny przed lustrem i obsesyjnie myśli o swoim wizerunku. Związek z nim bywa jednak uciążliwy, potrafi być zaborczy i zawsze musi być we wszystkim najlepszy.

