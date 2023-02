To, na którym piętrze mieszkasz ma wielkie znaczenie. W numerologii mówi to o Twoim życiu erotycznym. Namiętność sięgnie zenitu czy frustracja bez rozkoszy?

Numerologia w życiu codziennym. Co o Twoim życiu erotycznym mówi piętro, na którym mieszkasz?

Numerologia to jedna z najstarszych dziedzin ezoteryki. Praktykowana była już w czasach antycznych, a jej początki sięgają starożytnego Egiptu, Indii oraz Bliskiego Wschodu. Wierzono, że liczby i matematyka stanowią nie tylko logiczny ład świata, ale także mają swoje ukryte znaczenie. Wróżenie i przepowiadanie przeszłości na podstawie otaczających nas cyfr i liczb uznawano za element nauki. Dzisiaj numerologia, podobnie jak horoskopy, to przede wszystkim forma astrologicznej zabawy. Miłośnicy numerologii doszukują się ukrytego znaczenia w liczbach i cyfrach, które otaczają nas w codziennym życiu. Nie chodzi tu o żadne metafizyczne liczby, a te całkiem przyziemne. W numerologii znaczenie ma między innymi numer mieszkania, piętro, a także numer telefonu czy rozmiar buta. Szczególnie piętro, na którym mieszkasz może w numerologii określać, jak wygląda Twoje życie erotyczne. Sprawdź, co o Twojej seksualności mówi numerologia.

Jeżeli mieszkasz na piętrze od 1 do 9 to sprawdź w galerii, co oznaczają te liczby. W przypadku, gdy mieszkasz na parterze przypisana będzie Ci liczba 1. Jeżeli Twoje piętro jest wyżej niż 9 to dawaj poszczególny cyfry i sprawdź swój wynik.

Zobacz, jaki wpływ na Twoje życie erotyczne ma piętro, na którym mieszkasz.

