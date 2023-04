To najsilniejsza data w tym roku. 04.04.2023 zwiastuje szczęście i dostatek. Mistrzowska data, która w numerologii nie ma sobie równych

Te kobiety to najlepsze kochanki. Mają jedną ważną cechę osobowości. Nauka ma na to dowody

Najpotężniejsza data w tym roku. Wtorkiem 04.04.2023 opiekuje się liczba mistrzowska

Numerologia zdradza wibracje cyfr z poszczególnych dat. W ten sposób możemy sprawdzić, czy dany dzień będzie szczęśliwy, czy może władanie nad nich objął pech. Najbardziej znaczące są daty, które mają w sobie powtarzające się cyfry, lub tak zwane daty magicznego lustra, kiedy to cyfrowy zapis daty jest jej odbiciem lustrzanym. Wtorek, 04.04.2023 to wyjątkowy dzień z dwóch powodów. Po pierwsze są to imieniny miesiąca, a po drugie data ta jest zdominowana przez cyfrę 4. Co to oznacza w numerologii?

Numerologiczna 4 i 44. Szczęście i siła

Numerologiczna 4 uchodzi za jedną z najszczęśliwszych cyfr. To przede wszystkim zdrowy rozsądek i umiejętność radzenia sobie z problemami. Czwórka dobrze radzi sobie z biznesie i pnie się po szczeblach kariery. Wtorek, 04.04. 2023 jest dobrym dniem na podjęcie nowych wyzwań zawodowych oraz na rozpoczęcie nowej pracy. Ten dzień ma w sobie dodatkową moc. Jego kod numerologiczny wynosi 44. Jest to najpotężniejsza liczba w numerologii, która oznacza boską doskonałość. Oznacza ona siłę, rodzinę i budowanie solidnych fundamentów. To ważna liczba w historii całego świata. Nie da się o niej mówić bez wspomnienia jej kontekstu w literaturze polskiej. To w końcu Adam Mickiewicz w III części Dziadów, w scenie V, zwanej także "Widzeniem księdza Piotra", wspomniał aż dwukrotnie liczbę 44. Autor ustami wieszcza przepowiedział pojawienie się wybrańca, który wybawi naród polskie, a jego imię brzmiało "czterdzieści i cztery"

