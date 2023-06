Transpłciowy mężczyzna w ciąży na okładce znanego czasopisma. "Jestem mężczyzną w ciąży". Nawet Maja Staśko zabrała głos

Transpłciowy mężczyzna w ciąży na okładce popularnego magazynu

Logan Brown to 27-letni mężczyzna, który jakiś czas temu przeszedł operację korekty płci. Teraz jak podaje portal Wirtualne Media mężczyzna pojawił się na okładce czerwcowego wydania "Glamour" w Wielkiej Brytanii. Na zdjęciu widać, że Logan Brown pozuje w zaawansowanej ciąży. Przy okazji okładki pojawiło się także nagranie, w którym transpłciowy mężczyzna wyjaśnia, jak zaszedł w ciążę. Brown opowiada między innymi o operacji korekty płci i swoich doświadczeniach. Mężczyzna przyznał, że jest w ciąży z influencerką znaną z TikToka, Bailey J Mills. W jaki sposób Logan zaszedł w ciąże? - Z powodów zdrowotnych przez pewien czas nie brałem testosteronu. Pewnego dnia dziwnie się poczułem. Zrobiłem test ciążowy, wyszedł pozytywny. Poczułem, że nagle świat się zatrzymał. Miałem wrażenie, że cała moja męskość, wszystko, na co ciężko pracowałem, zostało unieważnione - powiedział Logan Brown. Na początku trudno było mu zaakceptować fakt, że "ciało go zawiodło". Przyznał również, że z tego powodu spotkał się z ogromnym hejtem. Logan w końcu zaakceptował sytuację - Jestem mężczyzną w ciąży. Jestem transpłciowy. Mam nadzieję, że mówiąc o tym, dojdziemy do zmiany. Kiedyś nie mówiło się o tym w ogóle. Jesteśmy prawdziwymi, żywymi ludźmi. Istniejemy niezależnie od tego, co mówią inni - powiedział mężczyzna.

Portal Wirtualne Media poprosił komentarz w tej sprawie polską aktywistkę Maję Staśko. - Bardzo dobrze, że powstała taka okładka. W ostatnim czasie w Wielkiej Brytanii trwa dyskusja na temat osób transpłciowych i zdjęcie Logana Browna wpisuje się w tę debatę. To dowód na to, że normalizuje się to, co w wielu krajach na świecie jest już normalne. Bo przecież tak dużo mówi się o osobach zachodzących w ciążę, ale nie są to tylko kobiety. Tak samo jak normalne jest to, że pojawiają się rozstępy w ciąży. I nie ma sensu ich wygładzać na zdjęciach, bo to jest zakłamywanie rzeczywistości - powiedziała Maja Staśko.

