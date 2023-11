Twój mąż tak do Ciebie powiedział? Lepiej uciekaj! To najczęstsze teksty manipulatora. Toksyczny partner tak robi

Obwinia kobiety o rozbijanie małżeństw. Wszystko przez selfie. "Nierządnice. To grzech. To okrutne i paskudne"

Czasami trwamy w relacji latami, mimo że nie czujemy się w niej najlepiej, a wręcz tracimy swoją pewność siebie. Z jednej strony czujemy, że jest coś nie tak, jak być powinno, ale z drugiej - tłumaczymy przed sobą zachowania partnera, które niekoniecznie są wobec nas fair. I tak ciągnie się ten wyniszczający dla nas związek. Z czasem na tyle normalizujemy toksyczne zachowania "drugiej połówki", że przestajemy na nie zwracać uwagę. Prawda jest taka, że każdy z nas zasługuje na prawdziwą miłość i szacunek. Po czym poznać, że tkwimy w toksycznym związku, a mąż nami od dawna manipuluje? Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, co on mówi i jak zachowuje się podczas konfliktu. Co najczęsciej mówi toksyczny partner?

To najczęstsze teksty toksycznego partnera

„Źle mnie zrozumiałaś”

To podstawowe zdanie każdego manipulatora. Kiedy przyłapiesz go na kłamstwie, zaczyna odbijać piłeczkę i przekonywać, że nieprawidłowo odczytałaś jego intencje.

„Jesteś przewrażliwiona” i „Nie dramatyzuj!”

Te słowa mają na celu wprowadzenie wątpliwości i skłonienie osoby manipulowanej do przemyśleń na swój temat – czy przesadziłam? Manipulator w ten sposób zmusza druga osobę do analizowania swoich uczuć i odciąga w ten sposób uwagę od siebie.

"Gdybyś mnie kochała, zrobiłabyś to"

Szantaż emocjonalny to bardzo podstępna taktyka. Manipulanci grają na twoich emocjach, aby skłonić cię do zrobienia tego, czego oni chcą, a ty niekoniecznie.