Tylko osoby o ponadprzeciętnej intuicji wypowiadają te słowa. Świadczą one o wybitnej inteligencji i bystrości umysłu. Sprawdź, czy jesteś w tej grupie

Wulgaryzmy a inteligencja. To może świadczyć o ponadprzeciętnej inteligencji

Przeklinanie raczej nie kojarzy nam się z inteligencją i wyjątkową elokwencją. Wydaje się, że wulgaryzm są raczej źle odbierane i kojarzone z osobami mało wykształconymi. Okazuje się, że nie do końca tak jest. Przekleństwa są nierozłączną częścią jeżyka polskiego i pełnią one swoją bardzo ważną funkcję. Odpowiadają za wyrażanie silnych emocji, w których inne słowa zawodzą. Językoznawcy są jednomyślni wulgaryzm są potrzebne. Nie ma nic złego w soczystych przekleństwach w stanie ogromnego wzburzenia. To jednak nie wszystko, liczne badania wykazały, że osoby ponadprzeciętnie inteligentne często przeklinają i posiadają szeroki zasób niecenzuralnych słów. Nie chodzi tutaj o wulgaryzmy traktowane w formie przecinka, ale umiejętne wykorzystywanie słów do opisywania sowich emocji. Uznaje się, że osoby często przeklinające mają bogatszy zasób słów i potrafią go używać w odpowiednich sytuacjach.

Korzyści płynące z przeklinania. Są nam bardzo potrzebne

Również psychologowie podkreślają dobre skutki korzystana z wulgaryzmów. Pomagają one rozładować stres i stanowią element języka zrozumiałego dla wszystkich. Badania przeprowadzone przez Uniwersytet w Maastricht, dowiodły, że osoby, które często przeklinają, są bardziej szczere i lepiej radzą sobie w kontaktach międzyludzkich.

