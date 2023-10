i Autor: Shutterstock

Zakonnica jeździła po mieście i straszyła dzieci przed Halloween. "Opowiadała o nim, jakby się tam wychowała"

Halloween w Polsce budzi mieszane uczucia i wielkie emocje. Dla jednym osób to jedynie dobra zabawa, dla drugich igranie z ogniem. Kocioł katolicki konsekwentnie stoi w opozycji do Halloween. Ma to być święto diabła i magii, której chrześcijaństwo nie uznaje. Czasem dochodzi do kuriozalnych sytuacji, w których księża i zakonnice straszą dzieci piekłem. Tak było między innymi w podwarszawskim Konstancinie-Jeziornej, gdzie zakonnica jeździła po okolicy i szukała osób obchodzących Halloween.