W sylwestra 2022/2023 miej przy sobie te 2 rzeczy, a przyciągniesz szczęście w finansach. Bogactwo na Ciebie spłynie, a portfel nie będzie pusty w 2023

Zrób to w sylwestra 2022/2023, a będziesz mieć szczęście w finansach przez cały rok

Niektóre przesądy sylwestrowe są znane chyba każdemu. Dla tych, którzy w nie wierzą, są pewnego rodzaju ostrzeżeniem lub dobrą wróżbą na nadchodzący, nowy rok. I właśnie zgodnie z przesądami noworocznymi lub jak nazywają je niektórzy - zabobonami, pewną rzecz warto zrobić w czasie nocy sylwestrowej, aby zapewnić sobie dostatnie życie przez kolejne 12 miesięcy 2023 roku. Chodzi o banknoty i łuskę z karpia wigilijnego. Zgodnie z przesądem sylwestrowym, w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia warto mieć przy sobie - najlepiej w kieszeni, gotówkę i rybią łuskę. Dlaczego? To ma nam zapewnić życie w dostatku w 2023 roku, a problemy finansowe nie będą nas dotyczyć. Dlatego jeśli chcesz, aby fortuna się do Ciebie uśmiechnęła, to pamiętaj, aby do kieszeni spodni lub na przykład do buta włożyć banknot o wysokim nominale. Te dwie rzeczy zapewnią Ci pomyślność finansową na 2023 rok, a już od stycznia zauważysz, że pieniądze same do Ciebie spływają.

Przesądy sylwestrowe na pomyślność finansową w 2023 roku

Przed końcem roku trzeba spłacić wszystkie długi, aby nie ściągnąć na siebie finansowego pecha. Po północy na imprezowym stole warto postawić nową potrawę - zapewni to bogactwo. Zapełnij swoją lodówkę na sylwestra - może to uchronić przed problemami z pieniędzmi w 2023. Miej w kieszeni lub bucie gotówkę i rybią łuskę z karpia wigilijnego.

