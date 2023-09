Żyje w małym domku i jest szczęśliwa. Nie ma kredytu i korzysta z życia. Wnętrza domku robią wrażenie!

To 8 najgorszych cech psychopaty. Kłamanie to przy tym pikuś. Jak rozpoznać osobowość psychopatyczną?

Kiedy dzieci Karen dorosły i wyprowadziły się z domu, kobieta poczuła, że nadszedł najlepszy czas na zmiany. Wtedy też zapragnęła zamieszkać na mniejszym metrażu. W pierwszej kolejności pomyślała o przeprowadzeniu się do kampera. Jednak to miejsce i tak było dla niej zbyt duże. Wtedy podjęła zaskakującą decyzję i zakupiła mały domek. Jego powierzchnia może wydawać się mikroskopijna, bo ma zaledwie 16 metrów kwadratowych. Okazuje się, że Karen doskonale rozplanowała wnętrze swojego domku, gdyż bez problemu zmieściła w nim wszystko, czego potrzebowała. Zmieściła się kuchnia, wydzielone miejsce do spania i relaksu, a także łazienka z prysznicem. W swoim nowym domu zamieszkała ze swoim kotem. Wnętrzami pochwaliła się w filmie na kanale "Tiny House Expedition" na YouTube.

Jest szczęśliwa w swoim małym domku

Karen nie kryje, że w swoim małym domku jest naprawdę szczęśliwa. Ma wszystko, czego potrzebowała i co najważniejsze - nie ma długów. Dom kosztował ją mniej niż kawalerka, dzięki czemu udało się jej go kupić bez kredytu. - Mam mały dom i tańszy czynsz, nie mam już kredytu hipotecznego, pracuję, spłacam rachunki i wychodzę w każdy weekend na karaoke z przyjaciółmi - mówi Karen w filmie opublikowanym na platformie YouTube. Dodała też, że miesięczny czynsz za działkę wynosi 320 funtów. - Mogę wychodzić, robić różne rzeczy, po prostu żyć - wyznała szczęśliwa kobieta.

