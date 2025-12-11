Darmowe audiobooki dla seniorów. Jak słuchać książek bez męczenia oczu?

Wiele bibliotek publicznych oferuje darmowe kody dostępu do popularnych serwisów takich jak Legimi czy Empik Go

Analiza rządowego programu „Aktywni+” ujawnia, gdzie biblioteka cyfrowa POLONA udostępnia za darmo klasykę literatury

Darmowe aplikacje mobilne pozwalają wstępnie ocenić problemy ze słuchem przed wizytą u specjalisty

Kluczowe dla komfortu słuchania jest dopasowanie prędkości lektora oraz korzystanie z wyłącznika czasowego

Słuchanie książek zamiast czytania. Jak audiobooki wspierają mózg i wzrok?

Książki do słuchania, czyli audiobooki, to znacznie więcej niż tylko wygodna rozrywka. Dla dojrzałych odbiorców stają się one cennym narzędziem do utrzymania sprawności umysłowej i pokonywania barier, z jakimi wiąże się choćby pogarszający się wzrok. Słuchanie angażujących historii pozwala "czytać" bez wysiłku, co jest prawdziwym wybawieniem dla oczu, które nie muszą już męczyć się z drobnym drukiem.

Wartość audiobooków potwierdzają naukowcy. Badanie opublikowane na łamach czasopisma „The Journals of Gerontology” wykazało, że słuchanie opowieści silnie aktywizuje korę mózgową. Z kolei analiza badaczy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley dowiodła, że nasz mózg przetwarza treści słuchane i czytane w identyczny sposób. Oznacza to, że słuchanie jest równie wartościowym treningiem poznawczym jak tradycyjna lektura, stając się świetnym sposobem na ćwiczenie pamięci i koncentracji.

Jak zacząć słuchać audiobooków? Prosty poradnik dla początkujących

Rozpoczęcie przygody z audiobookami jest prostsze, niż mogłoby się wydawać i sprowadza się do trzech rzeczy: odrobiny chęci, smartfona oraz słuchawek. Na początek warto sięgnąć po krótsze formy, takie jak audioserie z podziałem na odcinki (trwające 20-40 minut), które oferują na przykład niektóre aplikacje, ponieważ nie obciążają one tak bardzo koncentracji. Większość aplikacji posiada też przydatne funkcje, takie jak regulacja prędkości odtwarzania, która pozwala dopasować tempo lektora do własnych potrzeb. Dla osób lubiących słuchać przed snem idealnym rozwiązaniem będzie wyłącznik czasowy (tzw. sleep timer), który automatycznie zatrzyma odtwarzanie po ustalonym czasie.

Gdzie szukać darmowych audiobooków? Lista polecanych aplikacji i stron

W 2025 roku polski rynek audiobooków zdominowały usługi abonamentowe, które w zamian za miesięczną opłatę dają dostęp do tysięcy tytułów. Najpopularniejsze platformy to Legimi, Empik Go, Storytel i Audioteka, oferujące intuicyjne aplikacje z opcją pobierania książek i słuchania ich bez dostępu do internetu. Warto wiedzieć, że wiele bibliotek publicznych zapewnia swoim czytelnikom darmowe kody dostępu do serwisów takich jak Legimi czy Empik Go.

Istnieje również znakomita, w pełni darmowa alternatywa, czyli biblioteka cyfrowa POLONA.PL, gdzie Fundacja Nowoczesna Polska udostępniła 70 audiobooków z klasyką literatury. Wśród nich znajdziemy dzieła Elizy Orzeszkowej, Bolesława Leśmiana czy Josepha Conrada, a dostęp do nich nie wymaga nawet logowania. Projekt ten jest częścią rządowego programu „Aktywni+” na lata 2021-2025. To ważna inicjatywa, której celem jest przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu seniorów i ułatwienie im dostępu do kultury.

Problemy z obsługą smartfona lub słuchem? Oto praktyczne rozwiązania

Jeśli obsługa smartfona sprawia trudność, nie warto się zniechęcać, ponieważ istnieją profesjonalne szkolenia, takie jak te dostępne w aplikacji SeniorApp. Z kolei w przypadku problemów ze słuchem, dobrym pierwszym krokiem może być bezpłatny test w aplikacji „Badanie Słuchu”, która pozwala ocenić zrozumiałość mowy. Warto też pamiętać o kilku zasadach, jak dbać o słuch na co dzień. Przede wszystkim głośność w słuchawkach nie powinna przekraczać 60% maksymalnej wartości, a co godzinę warto robić sobie przerwę. Warto również wiedzieć, że Narodowy Fundusz Zdrowia oferuje refundację aparatów słuchowych dla osób ze stwierdzonym ubytkiem słuchu na poziomie co najmniej 40 decybeli.