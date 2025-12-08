Jak nie stracić zdjęć z telefonu? Prosty i darmowy sposób, by uratować cenne wspomnienia

Aplikacja Zdjęcia Google oferuje darmowy i prosty sposób na to, jak nie stracić zdjęć z telefonu

Eksperci wskazują, że weryfikacja dwuetapowa to kluczowe zabezpieczenie kopii zapasowej w chmurze

Folder zamknięty to wbudowana w aplikację funkcja, która skutecznie chroni prywatne zdjęcia przed dostępem innych

Analiza przepisów UODO i ustawy Lex Kamilek potwierdza, że udostępnianie wizerunku dziecka wymaga zgody opiekunów

Jak nie stracić zdjęć z telefonu? O ryzyku i prostej kopii zapasowej

Każde zdjęcie w telefonie to cenna pamiątka, ale przechowywanie tych cyfrowych skarbów tylko w jednym miejscu jest bardzo ryzykowne. Awaria sprzętu, jego kradzież, a nawet jedno przypadkowe kliknięcie mogą sprawić, że stracimy je bezpowrotnie. To prawdziwy sygnał alarmowy, dlatego tak ważne jest regularne tworzenie kopii zapasowych, czyli przenoszenie fotografii do bezpiecznego miejsca w internecie.

Według badań NASK z ubiegłego roku, prawie 30% osób w wieku 60-74 lat nigdy nie korzystało z internetu. To pokazuje, jak duża grupa seniorów może nie być świadoma cyfrowych zagrożeń, takich jak nagła utrata danych z telefonu. Regularne tworzenie kopii zapasowych to prosta czynność, która chroni nasze wspomnienia przed czarnym scenariuszem. To niczym cyfrowy odpowiednik dawnego wywoływania kliszy, który zabezpiecza zdjęcia na przyszłość, niezależnie od tego, co stanie się z naszym telefonem.

Darmowa kopia zapasowa Zdjęć Google. Jak włączyć ją krok po kroku?

Najpopularniejszym i bardzo wygodnym narzędziem jest aplikacja Zdjęcia Google, która na start oferuje każdemu darmowe 15 GB miejsca na fotografie i filmy. Aby włączyć automatyczne zapisywanie, wystarczy otworzyć aplikację, wejść w jej ustawienia, a następnie znaleźć zakładkę „Kopia zapasowa” i włączyć opcję „Kopia zapasowa i synchronizacja”. Warto tam również ustawić, aby proces ten uruchamiał się wyłącznie przy połączeniu z siecią Wi-Fi. Dzięki temu unikniemy zużycia danych komórkowych z naszego pakietu. Dla użytkowników telefonów marki Apple podobne rozwiązanie oferuje usługa iCloud, która na początek daje 5 GB darmowej przestrzeni.

Jak chronić prywatne zdjęcia w chmurze? Dwa proste zabezpieczenia

Samo stworzenie kopii zapasowej to dopiero połowa sukcesu, ponieważ kluczowe jest również jej odpowiednie zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób. Podstawą jest oczywiście silne hasło do naszego konta Google, ale dobrym pomysłem jest pójście o krok dalej. Warto rozważyć włączenie weryfikacji dwuetapowej, która działa jak dodatkowy, solidny zamek w drzwiach do naszego cyfrowego domu.

Jak wyjaśnia Google, weryfikacja dwuetapowa wymaga podania specjalnego kodu z SMS-a lub aplikacji za każdym razem, gdy logujemy się z nowego urządzenia. To rozwiązanie radykalnie zwiększa bezpieczeństwo, nawet jeśli ktoś pozna nasze hasło. Co więcej, w aplikacji Zdjęcia Google znajdziemy bardzo przydatną funkcję „Folder zamknięty”. Możemy do niego przenieść najbardziej prywatne fotografie, a dostęp do tego schowka będzie chroniony tą samą blokadą, której używamy do odblokowania ekranu telefonu.

Jak bezpiecznie pokazać zdjęcia rodzinie? O albumach i zgodzie na wizerunek

Chcąc podzielić się wspomnieniami, najbezpieczniej jest stworzyć tak zwany album udostępniony. W aplikacji Zdjęcia Google wystarczy wybrać fotografie, które chcemy pokazać, kliknąć opcję „Udostępnij”, a następnie „Album udostępniony” i zaprosić do niego wybrane osoby z naszej listy kontaktów. Tylko one będą miały wgląd w zawartość albumu, co daje nam pełną kontrolę nad prywatnością. Warto przy tym pamiętać o jednej, niezwykle ważnej zasadzie. Jak przypomina Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO), rozpowszechnianie wizerunku innej osoby wymaga jej zgody, co jest szczególnie istotne w przypadku dzieci. Dobrze jest też wiedzieć, że od bieżącego roku obowiązuje w Polsce prawo zwane „Lex Kamilek”, które wprowadza dodatkowe mechanizmy chroniące wizerunek najmłodszych w sieci.