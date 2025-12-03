Darmowe badania profilaktyczne dla seniorów. Sprawdź, z czego skorzystasz bez skierowania

Narodowy Fundusz Zdrowia potwierdza, że bezpłatny bilans zdrowotny dla osób po 50 roku życia jest dostępny bez skierowania w ramach nowego programu

Bezpłatne szczepienia dla seniorów w 2025 roku obejmują nie tylko ochronę przed grypą, ale również przed pneumokokami i wirusem RSV

Dane z portalu Pacjent.gov.pl ujawniają, że aby wykonać kluczową w profilaktyce nowotworowej bezpłatną mammografię lub kolonoskopię, nie jest potrzebne skierowanie

Kluczowe w profilaktyce osteoporozy badanie gęstości kości jest w wybranych miastach dostępne bezpłatnie dla kobiet po 60 roku życia

Darmowe badania po 50-tce. Sprawdź, co obejmuje program "Moje Zdrowie"

Jesień 2025 roku to idealny moment, aby zatroszczyć się o zdrowie, a świetnym punktem wyjścia może być nowy program „Moje Zdrowie”. Uruchomiony 5 maja, oferuje on bezpłatny bilans zdrowotny, z którego osoby po 50. roku życia mogą korzystać co trzy lata. To znakomita okazja, by kompleksowo ocenić kondycję organizmu, zwłaszcza przed nadchodzącym sezonem grypowym i przeziębień.

Jak informuje Narodowy Fundusz Zdrowia, pakiet podstawowy to klucz do oceny ogólnego stanu zdrowia – obejmuje badania takie jak morfologia krwi, poziom glukozy czy lipidogram. Osoby po pięćdziesiątce mogą liczyć na rozszerzoną diagnostykę, w tym na ważne próby wątrobowe oraz test na krew utajoną w kale. Dla mężczyzn w tej grupie wiekowej to także ważna szansa, by wykonać badanie PSA, które jest kluczowe we wczesnym wykrywaniu problemów z prostatą.

Nie tylko grypa. Jakie szczepienia zalecane są seniorom na jesień?

Aby ze spokojem wejść w zimowy czas, warto pomyśleć o wzmocnieniu odporności i rozważyć dostępne szczepienia ochronne. Jak podaje NFZ, od 25 sierpnia 2025 roku seniorzy po 65. roku życia mogą bezpłatnie zaszczepić się przeciw grypie w aptekach. To nie wszystko – osobom w tej samej grupie wiekowej, które zmagają się z przewlekłymi chorobami serca, płuc czy cukrzycą, przysługuje również bezpłatne szczepienie przeciw pneumokokom. Co więcej, w tym roku pojawiły się nowe możliwości profilaktyki dla seniorów, w tym ochrona przed wirusem RSV dla osób 60+ oraz przed półpaścem dla dorosłych z grup ryzyka.

Bezpłatna mammografia i kolonoskopia. Kto i gdzie może skorzystać z badań?

Jesień to doskonały czas, aby pomyśleć o profilaktyce nowotworowej, która w Polsce jest szczególnie ważna. Jak czytamy na portalu Pacjent.gov.pl, kobiety w wieku od 45 do 74 lat mogą co dwa lata korzystać z bezpłatnej mammografii. Z kolei dla osób w wieku 50-65 lat przygotowano program bezpłatnej kolonoskopii, kluczowej w profilaktyce raka jelita grubego.

Ogromnym ułatwieniem jest fakt, że do udziału w obu programach nie potrzeba skierowania. Warto też wiedzieć, że specjalne mammobusy docierają nawet do mniejszych miejscowości, zwiększając dostępność badań. To ważna nutka optymizmu: wczesne wykrycie raka jelita grubego daje aż 90-95% szans na pełne wyleczenie. Niestety, statystyki są sygnałem alarmowym – rocznie w Polsce na ten nowotwór zapada około 18 tysięcy osób, co pokazuje, jak istotna jest profilaktyka.

Badanie gęstości kości. Gdzie kobiety 60+ mogą wykonać bezpłatną densytometrię?

Osteoporoza to podstępna choroba, która w Polsce dotyka nawet 2,1 miliona osób po 50. roku życia, a co gorsza, aż 80% z nich może nie wiedzieć o swoim stanie. Skala problemu jest alarmująca. Jak podaje NFZ, co trzecia kobieta i co piąty mężczyzna w tej grupie wiekowej doznaje złamania osteoporotycznego. Ten cichy wróg osłabia kości, przez co stają się one kruche i podatne na uszkodzenia nawet przy niewielkim urazie.

Diagnostyka jest tu kluczowa, zwłaszcza jesienią, bo to właśnie zimą na śliskich chodnikach dochodzi do największej liczby złamań. Podstawowe badanie na osteoporozę to densytometria (DEXA), która precyzyjnie ocenia gęstość mineralną kości. Warto wiedzieć, że w 2025 roku kobiety po 60. roku życia mogą skorzystać z bezpłatnych badań densytometrycznych w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Łodzi. To doskonała okazja, aby sprawdzić, czy nasz szkielet jest gotowy na zimowe wyzwania.

Program ChUK. Jak bezpłatnie zbadać cholesterol, ciśnienie i poziom cukru?

Choroby układu krążenia to niestety jedna z głównych przyczyn problemów zdrowotnych Polaków, dlatego regularne monitorowanie stanu serca to absolutna podstawa. Narodowy Fundusz Zdrowia zachęca do udziału w Programie Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (ChUK), skierowanym do osób w wieku 35-65 lat. Co istotne, aby wziąć w nim udział, nie potrzeba skierowania – wystarczy zgłosić się do swojej przychodni. W ramach programu lekarz sprawdzi ciśnienie tętnicze, obliczy wskaźnik BMI oraz zleci kluczowe badania krwi, takie jak poziom cholesterolu i glukozy. Taki przegląd zdrowia serca jest ważny o każdej porze roku, ale jesienią pozwala ze spokojem przygotować organizm na zimowe miesiące.