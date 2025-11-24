Dorabianie do emerytury bez limitów. Poznaj sposoby, by płacić niższe składki ZUS.

Komunikat ZUS z sierpnia tego roku potwierdza, że dorabianie na emeryturze po osiągnięciu wieku powszechnego jest możliwe bez żadnych limitów dochodowych

Prowadzenie firmy na emeryturze zwalnia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Analiza danych rynkowych z października 2025 roku wskazuje, że najwyższe stawki osiągają specjaliści w doradztwie i korepetycjach z przedmiotów ścisłych

Praca na emeryturze a wysokość świadczenia. Kiedy można dorabiać bez limitów?

Wiele osób obawia się, że dodatkowy zarobek na emeryturze automatycznie uszczupli ich świadczenie. To częsta obawa, ale na szczęście, po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) zasady stają się bardzo korzystne. Można wtedy zarabiać bez żadnych ograniczeń, nie martwiąc się o zmniejszenie lub zawieszenie wypłat z ZUS.

Potwierdza to komunikat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z sierpnia tego roku, który jasno wyjaśnia aktualne limity. Ograniczenia dochodowe dotyczą wyłącznie osób na wcześniejszych emeryturach, a nie seniorów, którzy osiągnęli już powszechny wiek emerytalny. To prawdziwe zielone światło, aby bez obaw przekuwać swoje wieloletnie doświadczenie w dodatkowy, solidny dochód.

Jak dorabiać bez zakładania firmy? Poznaj zasady działalności nierejestrowanej

Najprostszym i najwygodniejszym sposobem jest skorzystanie z tzw. działalności nierejestrowanej, która nie wymaga wizyt w urzędach. Działalność nierejestrowana na emeryturze to świetna opcja, ponieważ zgodnie z prognozami na 2025 rok, można w ten sposób dorabiać, o ile miesięczny przychód nie przekroczy 3 499,50. To idealne rozwiązanie na start, pozwalające bezstresowo przetestować pomysł na biznes bez biurokracji i zbędnych kosztów.

Firma na emeryturze. Jakie ulgi w składkach ZUS i podatkach ci przysługują?

Wiele osób zastanawia się, jak wygląda emerytura a działalność gospodarcza od strony finansowej. Mamy dobrą wiadomość: założenie własnej firmy na emeryturze jest znacznie tańsze niż w przypadku innych osób. Dzieje się tak, ponieważ emeryci-przedsiębiorcy są całkowicie zwolnieni z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Co więcej, jak wynika z analizy przepisów ZUS, emeryt nie musi opłacać składki zdrowotnej, jeśli jego miesięczna emerytura brutto nie przekracza minimalnego wynagrodzenia oraz: osiąga przychody z działalności, które nie przekraczają miesięcznie 50 proc. najniższej emerytury lub opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Korepetycje i doradztwo. W jakich dziedzinach emeryt zarobi najwięcej?

Analiza rynku korepetycji, oparta na tysiącach ofert, pokazuje, że najwyższe stawki osiągają specjaliści od przedmiotów ścisłych. Prym wiodą informatyka (średnio 92,16 zł/h) oraz matematyka wyższa (100,62 zł/h). Z kolei dane z branży doradczej z października 2025 roku wskazują, że w konsultingu królują finanse osobiste (ok. 180 zł/h) oraz wsparcie małych firm w transformacji cyfrowej (nawet 220 zł/h). Aby zwiększyć swoją wiarygodność, warto rozważyć zdobycie specjalnego certyfikatu, który według analiz podnosi zaufanie klientów o ponad 60%.