Obligacje skarbowe zamiast lokaty? To prosty sposób na uniknięcie podatku Belki

Analiza ekspertów wskazuje, że gwarancja Skarbu Państwa dla obligacji zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa niż standardowa lokata bankowa

Specjalna konstrukcja obligacji antyinflacyjnych to jedyny pewny sposób na ochronę oszczędności przed prognozowaną na 2025 rok inflacją

Eksperci finansowi ujawniają, jak za pomocą IKE-Obligacje można całkowicie legalnie uniknąć 19% podatku od zysków kapitałowych

Państwowa oferta na listopad 2025 roku pozwala zarobić na obligacjach nawet do 5,75% już w pierwszym roku inwestycji

Bezpieczne oszczędzanie na emeryturę. Dlaczego obligacje są pewniejsze niż lokata?

Szukasz sposobu na bezpieczne pomnożenie oszczędności bez ryzyka? Obligacje skarbowe to rozwiązanie, któremu zaufały już miliony Polaków, inwestując w nie w 2024 roku rekordową kwotę 57,1 miliarda złotych. W przeciwieństwie do lokat bankowych, gwarantem wypłaty twoich pieniędzy wraz z odsetkami jest sam Skarb Państwa, który odpowiada za to zobowiązanie całym swoim majątkiem.

Co to oznacza w praktyce? To sygnał, że jest to jedna z najbezpieczniejszych form lokowania kapitału dostępnych na rynku, ponieważ ryzyko niewypłacalności państwa jest znikome. Gwarancja państwowa jest nawet solidniejsza niż ta oferowana przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny dla lokat, co daje poczucie pewności i stabilności, tak ważne przy dbaniu o swoje finanse, zwłaszcza w perspektywie emerytury.

Ile można zarobić na obligacjach? Przegląd dostępnych ofert i oprocentowania

W ofercie Ministerstwa Finansów na listopad tego roku znajdziesz coś dla siebie, niezależnie od tego, czy chcesz oszczędzać krótko-, czy długoterminowo. Do wyboru jest aż osiem rodzajów obligacji, a minimalna kwota inwestycji to zaledwie 100 zł, co pozwala zacząć nawet od niewielkich kwot. Na przykład, obligacje 3-miesięczne (OTS) oferują oprocentowanie 2,5 % w skali roku, a popularne czteroletnie (COI) dają zarobić 5 % w pierwszym roku. Z kolei dla osób myślących o przyszłej emeryturze przygotowano dziesięcioletnie obligacje (EDO) z oprocentowaniem 5,6 % na start.

Jak chronić oszczędności przed inflacją? Poznaj obligacje antyinflacyjne

Największym wrogiem oszczędności jest inflacja, która po cichu zjada ich siłę nabywczą. Aby skutecznie chronić się przed utratą wartości pieniądza, warto zainteresować się obligacjami indeksowanymi inflacją, takimi jak czteroletnie (COI) i dziesięcioletnie (EDO). Ich specjalna konstrukcja gwarantuje, że twoje zyski zawsze będą wyższe od wskaźnika wzrostu cen.

Mechanizm ich działania jest prosty i skuteczny. Oprocentowanie takich obligacji po pierwszym roku jest obliczane jako suma wskaźnika inflacji i stałej, gwarantowanej marży, która wynosi na przykład 1,50% dla obligacji czteroletnich i 2,00% dla dziesięcioletnich. Co więcej, odsetki są doliczane do kapitału na koniec każdego roku, czyli kapitalizowane. To sprawia, że w kolejnych latach zysk naliczany jest od coraz wyższej kwoty. Jest to inteligentny sposób, by twoje pieniądze nie tylko nie traciły na wartości, ale realnie rosły.

Jak uniknąć podatku Belki? Zainwestuj w obligacje przez IKE oraz IKZE

Czy wiesz, że inwestując w obligacje skarbowe, można całkowicie uniknąć płacenia 19% podatku od zysków kapitałowych, znanego jako podatek Belki? To możliwe, jeśli kupuje się je w ramach specjalnych kont emerytalnych, takich jak IKE-Obligacje lub IKZE-Obligacje. Jeżeli zgromadzone środki wypłacimy po 60. roku życia (w przypadku IKE) lub 65. roku życia (IKZE), cały zysk będzie zwolniony z podatku. To świetna wiadomość dla osób planujących bezpieczne oszczędzanie na emeryturę. Roczne limity wpłat na 2025 rok wynoszą 26 019 zł na IKE i 10 407,60 zł na IKZE. Co więcej, wpłaty na IKZE można odliczyć od dochodu w rocznym zeznaniu PIT, zyskując dodatkową ulgę podatkową już teraz.