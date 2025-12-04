Podwyżki za ogrzewanie uderzają w portfel. Zobacz, gdzie szukać oszczędności i dofinansowania

Analiza rynku energetycznego ujawnia, że podwyżki za ogrzewanie od jesieni 2025 mogą podnieść miesięczne rachunki nawet o 600 złotych

Ogólnopolska Karta Seniora to bezpłatne narzędzie, które zapewnia zniżki do 30% w ponad 3000 punktów i pozwala realnie oszczędzać na jedzeniu

Eksperci wskazują, że skutecznym sposobem na to, jak obniżyć rachunki za ogrzewanie, jest skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej

Rządowy program „Ciepłe Mieszkanie” oferuje realne dofinansowanie na poprawę efektywności energetycznej dla seniorów mieszkających w blokach

Drastyczne podwyżki za ogrzewanie od jesieni 2025. Ile więcej zapłacą seniorzy?

Jesień 2025 roku przynosi Polakom gwałtowny wzrost kosztów utrzymania, a największym wyzwaniem stają się opłaty za ogrzewanie. Wiele spółdzielni mieszkaniowych podnosi stawki nawet o ponad 100%, co dla przeciętnej rodziny oznacza dodatkowe 600 złotych miesięcznie w czynszu. Taka skala podwyżek stanowi bolesny cios dla domowych budżetów, zwłaszcza w przypadku seniorów.

Chociaż rząd przedłużył ograniczenie cen prądu do końca września, nie objęło to wszystkich nośników energii. Najbardziej odczuwają to mieszkańcy starych, nieocieplonych budynków, gdzie zapotrzebowanie na ciepło jest ogromne. Właśnie dlatego tak wielu seniorów, których średnia emerytura z ZUS w 2024 roku wynosiła 3862 zł brutto, staje w obliczu ubóstwa energetycznego.

Jak krok po kroku stworzyć budżet domowy? Prosta metoda dla każdego seniora

Stworzenie domowego budżetu jest prostsze, niż się wydaje, i nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Pierwszym krokiem jest dokładne spisanie wszystkich wydatków z ostatnich miesięcy na podstawie rachunków i paragonów, aby zorientować się, na co naprawdę przeznaczamy pieniądze. Następnie warto podzielić koszty na trzy kategorie: stałe (czynsz, internet), zmienne (prąd, woda) oraz zakupy. Bardzo skuteczną metodą jest opłacenie wszystkich stałych rachunków zaraz po otrzymaniu emerytury, co pozwala jasno zobaczyć, jaka kwota pozostaje do dyspozycji na resztę miesiąca.

Jak oszczędzać na jedzeniu? Karta Seniora i inne sposoby na tańsze zakupy

Codzienne zakupy stanowią znaczną część wydatków emeryta, pochłaniając średnio 28,6% budżetu, czyli około 563 zł miesięcznie. Aby obniżyć te koszty, warto wyrobić bezpłatną Ogólnopolską Kartę Seniora, która oferuje zniżki nawet do 30% w ponad 3000 punktów w kraju. Warto też korzystać z programów lojalnościowych dużych sieci, jak „Karta Skarbonka Senior” w Auchan czy specjalne dni z rabatem 10% w Carrefour. Planowanie posiłków, gotowanie na dwa dni oraz wybieranie produktów sezonowych, których ceny są znacznie niższe (np. papryka za 3,99 zł zamiast 15 zł zimą), to kolejne sprawdzone sposoby na realne oszczędności.

Jak obniżyć rachunki za ogrzewanie? Dofinansowanie i ulga na termomodernizację

Największym, choć często niewidocznym, winowajcą wysokich rachunków za ogrzewanie są tzw. „wampiry energetyczne”, czyli stare, nieocieplone budynki. Ich zapotrzebowanie na energię cieplną jest ogromne i może sięgać nawet 150 kWh na metr kwadratowy rocznie. W takich warunkach nawet nowoczesne źródło ciepła nie jest w stanie zapewnić ulgi dla portfela, a roczne koszty ogrzewania potrafią niestety sięgać kilkunastu tysięcy złotych.

Najskuteczniejszym rozwiązaniem problemu jest termomodernizacja mieszkania w bloku, która realnie ogranicza straty ciepła i pozwala obniżyć rachunki. Warto sprawdzić, czy przysługują nam dopłaty do ogrzewania w ramach rządowego programu „Ciepłe Mieszkanie”, który oferuje dofinansowanie na poprawę efektywności energetycznej lokali. Dodatkowo można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej w rocznym rozliczeniu PIT. Dobrym pomysłem jest też zainwestowanie w proste rozwiązania, jak termostaty do wody, które potrafią obniżyć koszty jej podgrzania nawet o 40%.