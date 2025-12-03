Utrata pracy przed emeryturą? To świadczenie może zapewnić finansowy spokój

Analiza danych portalu Praca.gov.pl ujawnia, że utrata pracy przed emeryturą to problem ponad 211 tysięcy osób po 50-tce

Wysokość świadczenia przedemerytalnego od 1 marca 2025 roku wynosi 1 893,41 zł brutto miesięcznie

Eksperci ZUS wskazują, że kluczowa dla przyznania wsparcia jest przyczyna zwolnienia jednoznacznie wskazana w świadectwie pracy

O świadczenie przedemerytalne mogą starać się nie tylko pracownicy etatowi, ale również przedsiębiorcy i byli opiekunowie

Jaki jest limit dorabiania, aby nie stracić świadczenia przedemerytalnego w 2025 roku?

Straciłeś pracę przed emeryturą? Sprawdź, czym jest świadczenie przedemerytalne

Utrata pracy tuż przed metą, jaką jest emerytura, to scenariusz, który spędza sen z powiek wielu Polakom. Na szczęście istnieje świadczenie przedemerytalne, czyli comiesięczne wsparcie finansowe dla osób, które straciły zatrudnienie nie z własnej winy. Pełni ono funkcję swoistego pomostu finansowego, pomagając przetrwać trudny okres między utratą pracy a rozpoczęciem pobierania świadczeń emerytalnych.

Skalę problemu doskonale obrazują dane. Jak podaje portal Praca.gov.pl, w 2024 roku w urzędach pracy zarejestrowanych było ponad 211 tysięcy bezrobotnych po 50. roku życia. Świadczenie przedemerytalne jest więc kluczowym kołem ratunkowym dla dużej grupy Polaków, którzy nagle znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Zapewnia im ono stabilność finansową w niepewnym czasie oczekiwania na uprawnienia emerytalne.

Trzy podstawowe warunki otrzymania świadczenia. Sprawdź, zanim złożysz wniosek

Zanim zagłębimy się w szczegółowe wymogi dotyczące wieku czy stażu pracy, warto pamiętać o trzech fundamentalnych warunkach, które dotyczą każdego. Po pierwsze, niezbędne jest pobieranie zasiłku dla bezrobotnych przez co najmniej 180 dni. Po drugie, w momencie składania wniosku do ZUS kluczowe jest utrzymanie statusu osoby bezrobotnej. Ostatni, i niezwykle ważny, warunek dotyczy terminów. Należy pamiętać, że wniosek trzeba złożyć w ciągu 30 dni od otrzymania z urzędu pracy dokumentu, który potwierdza półroczny okres pobierania zasiłku.

Ile wynosi świadczenie przedemerytalne w 2025 i jaki jest limit dorabiania?

Zgodnie z informacjami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, od 1 marca 2025 roku wysokość świadczenia przedemerytalnego wynosi 1 893,41 zł brutto miesięcznie. Kwota netto, czyli „na rękę”, to około 1423,61 zł. Świadczenie podlega corocznej waloryzacji, która odbywa się zawsze 1 marca, a prognozy na 2026 rok przewidują jego wzrost do kwoty 1 986,19 zł brutto.

Co ważne, osoby pobierające świadczenie mogą dodatkowo pracować, ale powinny pamiętać o obowiązujących limitach przychodów, aby nie stracić wsparcia. Zgodnie z przepisami ZUS, od marca 2025 roku miesięczny zarobek brutto nie może przekroczyć 2 045,50 zł. Przekroczenie tej kwoty spowoduje zmniejszenie lub nawet zawieszenie świadczenia, dlatego tak istotne jest, aby co roku, do końca maja, dostarczyć do ZUS zaświadczenie o swoich zarobkach.

Jaki staż pracy i wiek uprawniają do świadczenia? Warunki dla zwolnionych z winy pracodawcy

Poza ogólnymi warunkami, kluczowe znaczenie mają wiek i staż pracy, które różnią się w zależności od płci. Jeżeli do zwolnienia doszło z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, na przykład z powodu likwidacji stanowiska lub upadłości firmy, kobieta powinna mieć ukończone co najmniej 56 lat i posiadać 20 lat stażu pracy lub mieć 55 lat i 30 lat stażu. W przypadku mężczyzn kryteria te wynoszą odpowiednio 61 lat i 25 lat stażu lub 60 lat i 35 lat stażu. Warto mocno podkreślić, że przyczyna zwolnienia musi być jednoznacznie wskazana w świadectwie pracy. To kluczowy dokument, bez którego ZUS może odmówić wypłaty świadczenia.

Przedsiębiorcy, byli renciści i opiekunowie. Te grupy też mogą starać się o świadczenie

Warto wiedzieć, że prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje nie tylko osobom zwolnionym z etatu. Mogą o nie wnioskować również przedsiębiorcy, którzy ogłosili upadłość swojej firmy, pod warunkiem że prowadzili ją nieprzerwanie przez co najmniej dwa lata i spełniają odpowiednie kryteria wiekowe oraz stażowe. Zgodnie z przepisami, wsparcie to jest dostępne także dla osób, które po co najmniej pięciu latach nieprzerwanego pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, utraciły do niej prawo. O świadczenie mogą starać się również byli opiekunowie, którzy utracili prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.