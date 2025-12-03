Utrata pracy przed emeryturą? To świadczenie może zapewnić finansowy spokój

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
Regina Lisiak
2025-12-03 9:58

Utrata pracy na chwilę przed emeryturą to dla wielu seniorów ogromny cios i powód do niepokoju. Na szczęście istnieje specjalne świadczenie, które może zapewnić finansowy spokój w tym trudnym czasie. Niewiele osób wie jednak, że o jego przyznaniu decydują nie tylko wiek i staż, ale też inne, często pomijane warunki.

Senior, pieniądze

i

Autor: Inside Creative House/ Shutterstock
  • Analiza danych portalu Praca.gov.pl ujawnia, że utrata pracy przed emeryturą to problem ponad 211 tysięcy osób po 50-tce
  • Wysokość świadczenia przedemerytalnego od 1 marca 2025 roku wynosi 1 893,41 zł brutto miesięcznie
  • Eksperci ZUS wskazują, że kluczowa dla przyznania wsparcia jest przyczyna zwolnienia jednoznacznie wskazana w świadectwie pracy
  • O świadczenie przedemerytalne mogą starać się nie tylko pracownicy etatowi, ale również przedsiębiorcy i byli opiekunowie
  • Jaki jest limit dorabiania, aby nie stracić świadczenia przedemerytalnego w 2025 roku?

Straciłeś pracę przed emeryturą? Sprawdź, czym jest świadczenie przedemerytalne

Utrata pracy tuż przed metą, jaką jest emerytura, to scenariusz, który spędza sen z powiek wielu Polakom. Na szczęście istnieje świadczenie przedemerytalne, czyli comiesięczne wsparcie finansowe dla osób, które straciły zatrudnienie nie z własnej winy. Pełni ono funkcję swoistego pomostu finansowego, pomagając przetrwać trudny okres między utratą pracy a rozpoczęciem pobierania świadczeń emerytalnych.

Skalę problemu doskonale obrazują dane. Jak podaje portal Praca.gov.pl, w 2024 roku w urzędach pracy zarejestrowanych było ponad 211 tysięcy bezrobotnych po 50. roku życia. Świadczenie przedemerytalne jest więc kluczowym kołem ratunkowym dla dużej grupy Polaków, którzy nagle znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Zapewnia im ono stabilność finansową w niepewnym czasie oczekiwania na uprawnienia emerytalne.

Trzy podstawowe warunki otrzymania świadczenia. Sprawdź, zanim złożysz wniosek

Zanim zagłębimy się w szczegółowe wymogi dotyczące wieku czy stażu pracy, warto pamiętać o trzech fundamentalnych warunkach, które dotyczą każdego. Po pierwsze, niezbędne jest pobieranie zasiłku dla bezrobotnych przez co najmniej 180 dni. Po drugie, w momencie składania wniosku do ZUS kluczowe jest utrzymanie statusu osoby bezrobotnej. Ostatni, i niezwykle ważny, warunek dotyczy terminów. Należy pamiętać, że wniosek trzeba złożyć w ciągu 30 dni od otrzymania z urzędu pracy dokumentu, który potwierdza półroczny okres pobierania zasiłku.

Ile wynosi świadczenie przedemerytalne w 2025 i jaki jest limit dorabiania?

Zgodnie z informacjami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, od 1 marca 2025 roku wysokość świadczenia przedemerytalnego wynosi 1 893,41 zł brutto miesięcznie. Kwota netto, czyli „na rękę”, to około 1423,61 zł. Świadczenie podlega corocznej waloryzacji, która odbywa się zawsze 1 marca, a prognozy na 2026 rok przewidują jego wzrost do kwoty 1 986,19 zł brutto.

Co ważne, osoby pobierające świadczenie mogą dodatkowo pracować, ale powinny pamiętać o obowiązujących limitach przychodów, aby nie stracić wsparcia. Zgodnie z przepisami ZUS, od marca 2025 roku miesięczny zarobek brutto nie może przekroczyć 2 045,50 zł. Przekroczenie tej kwoty spowoduje zmniejszenie lub nawet zawieszenie świadczenia, dlatego tak istotne jest, aby co roku, do końca maja, dostarczyć do ZUS zaświadczenie o swoich zarobkach.

Jaki staż pracy i wiek uprawniają do świadczenia? Warunki dla zwolnionych z winy pracodawcy

Poza ogólnymi warunkami, kluczowe znaczenie mają wiek i staż pracy, które różnią się w zależności od płci. Jeżeli do zwolnienia doszło z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, na przykład z powodu likwidacji stanowiska lub upadłości firmy, kobieta powinna mieć ukończone co najmniej 56 lat i posiadać 20 lat stażu pracy lub mieć 55 lat i 30 lat stażu. W przypadku mężczyzn kryteria te wynoszą odpowiednio 61 lat i 25 lat stażu lub 60 lat i 35 lat stażu. Warto mocno podkreślić, że przyczyna zwolnienia musi być jednoznacznie wskazana w świadectwie pracy. To kluczowy dokument, bez którego ZUS może odmówić wypłaty świadczenia.

Przedsiębiorcy, byli renciści i opiekunowie. Te grupy też mogą starać się o świadczenie

Warto wiedzieć, że prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje nie tylko osobom zwolnionym z etatu. Mogą o nie wnioskować również przedsiębiorcy, którzy ogłosili upadłość swojej firmy, pod warunkiem że prowadzili ją nieprzerwanie przez co najmniej dwa lata i spełniają odpowiednie kryteria wiekowe oraz stażowe. Zgodnie z przepisami, wsparcie to jest dostępne także dla osób, które po co najmniej pięciu latach nieprzerwanego pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, utraciły do niej prawo. O świadczenie mogą starać się również byli opiekunowie, którzy utracili prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Przeczytaj także:
14. emerytura nie dla każdego? Jeden próg dochodowy decyduje o wysokości wypłaty
Super Express Google News
Quiz z polskich przysłów. Polacy często je mylą, a Twoja babcia ma je w jednym paluszku
Pytanie 1 z 10
Kto, według przysłowia, kołysze dzieci bogatemu?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

EMERYTURA
FINANSE 50+