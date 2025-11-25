Imieniny Katarzyny. Piękne ŻYCZENIA i zabawne wierszyki na SMS

25 listopada to dzień imienin Katarzyny – idealna okazja, by złożyć życzenia bliskim Kasiom.

Niezależnie od tego, czy preferujesz osobiste spotkanie, czy SMS, istnieje wiele sposobów, by wyrazić pamięć.

Szukasz inspiracji? Odkryj zbiór zabawnych wierszyków i gotowych życzeń, które rozweselą każdą Katarzynę!

Nie przegap okazji, by sprawić radość Katarzynie w dniu jej święta – sprawdź nasze propozycje i wybierz idealne życzenia!

Imieniny Katarzyny wypadają właśnie dziś, 25 listopada. To okazja, aby złożyć wszystkim Katarzynom najszczersze życzenia imieninowe. Na pewno sprawicie im tym ogromną przyjemność. Forma jest dowolna - życzenia z okazji imienin Katarzyny mogą być złożone osobiście, możecie wysłać je SMS. Poniżej znajdziecie kilka propozycji zabawnych wierszyków i życzeń, które również doskonale nadadzą się na SMS.

Twoje imię w kalendarzu,To jest Twój szczęśliwy dzień,Poczta kwiatów w korytarzu,Już za chwilę spotka Cię!Życzeń pęki weź do serca,I uśmiechaj często się...Smutków niech Ci nikt nie wkręca,Dziś są imieniny Twe!

***

Droga Kasiu!Z okazji imienin życzę Ci:- marzeń (żeby się spełniały)- przyjaciół (żeby pamiętali)- życia (żeby było kolorowe)- miłości (żeby przyszła)- szczęścia (żeby nie opuszczało)- okularów (żeby były różowe)- wakacji (by mogły trwać wiecznie)!

***

Ile drzew rośnie w lesie,Ile ciężarów siłacz uniesie,Ile uciągnie lokomotywa,Ile włosów liczy lwia grzywa,Ile ciastek w ciastkarni,Ile bułek w piekarni,Tyle szczęścia i słodyczyW Dniu Imienin tobie życzy ...

***

Życzę Ci dzisiaj wszystkiego,wszystkiego najsłodszego na ziemi,niech Twe życie w sen piękny się zmieni.To Ci pozwoli uśmiechać się na zawsze,śnij sny cudowne i najciekawsze!

***

Niech Ci słonko jasno świeci,Niech Ci czas radośnie leci,Niech Cię miną smutki, złościI nastanie czas radości!

***

Dziś są Twoje imieniny,Chcę Ci złożyć życzeń mocKrótko, zwięźle, od dziewczyny,Abyś myślał o niej w noc.W dzień popatrzysz na tę kartkę,Jak patrzyłeś w oczy me.W dniu imienin Tobie, miły,Moc całusów tkliwych ślę!