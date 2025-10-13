Dziś obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, święto wszystkich nauczycieli w Polsce.

Z tej okazji przygotowano krótkie wierszyki i rymowanki, aby wyrazić wdzięczność.

Sprawdź propozycje życzeń, które możesz złożyć swoim pedagogom.

Odkryj, jak w prostych słowach podziękować za ich trud i poświęcenie!

Dzień Nauczyciela, czyli Dzień Edukacji Narodowej obchodzimy dziś, 14 października w placówkach oświaty w całej Polsce. Dlatego tak ważne jest, aby przygotować życzenia na Dzień Nauczyciela. Najlepiej sprawdzą się krótkie wierszyki, rymowanki na Dzień Nauczyciela. Przedstawiamy wam kilka propozycji życzeń z okazji Dnia Edukacji Narodowej, które dziś możecie złożyć swoim nauczycielom.

Jakże nie pisać wierszy,jakże nie płonąć w podzięce.Za dar najpiękniejszy,za serce.Tymi słowami pragniemyprzekazać najserdeczniejsze życzeniaza wielką cierpliwość, wyrozumiałośći trud włożony w Nasze wychowanie.

***

Kochani Nauczyciele, bądźcie wciąż z nami!Czy jesteśmy duzi czy jeszcze mali.Życzymy Wam szczęścia na następne lata -niech żyje i rozkwita nasza oświata!

***

Życzymy wam wszystkiego najlepszego i zdrowia dużego.Byście uczyli długie lata i lubili każdego małolata.My was lubimy, przyjaźnią darzymy i wielkiego szczęścia życzymy.Gdy w szkole przebywacie jest tak jak znacie.

***

Nauczycielu,Gdy kiedyś zejdą się nasze drogi,Niech Ci będzie dzień tak błogi,Jak dziś, przy Twoim święcie,Byś z uśmiechem mógł powiedzieć nam,Żeś dobrych uczniów miałI żeś kochał nas zawzięcie.

***

Naszej Pani dziś składamysłoneczne życzenia:zdrowia, szczęścia i radościi marzeń spełnienia.Aby zawsze było słońcei uśmiech na twarzy,aby wszystko się spełniłoo czym Pani marzy.