Życzenia na Dzień Ojca. Wierszyki na SMS, które rozśmieszą każdego tatę 23 czerwca

Dzień Ojca w Polsce obchodzony jest każdego roku 23 czerwca. W 2022 roku wypada ono w czwartek. Historia tego święta sięga 1910 roku, kiedy to Sonory Smart Dodd chciała oddać hołd swojemu tacie - weteranowi wojny secesyjnej, samotnie wychowującemu sześcioro dzieci po śmierci żony. W 1972 roku prezydent Richard Nixon ustanowił Dzień Ojca oficjalnym świętem. Natomiast w Polsce Dzień Ojca świętuje się od 1965 roku. 23 czerwca składamy swojemu tacie najszczersze i najlepsze życzenia, wręczamy prezenty - wszystko po to, aby podziękować mu za wychowanie i miłość, którą nas darzy od pierwszych chwil życia. Życzenia na Dzień Ojca mogą być poważne, klasyczne, ale także wesołe, które go rozbawią i poprawią mu humor na resztę dnia. Nie masz pomysłu na życzenia na Dzień Ojca? Skorzystaj z naszych wierszyków, które możesz skopiować i wysłać tacie SMS 23 czerwca.

W dniu dzisiejszym drogi Tatku, odpłyń gdzieś na marzeń statku. Będę spełniać twe życzenia ,dzień dzisiejszy wszystko zmienia. Obchodzimy święto Twoje, więc pozostaw trudy, znoje!

***Życzę Ci: Dużo zdrowia - "aż do bólu", słodkiego życia jak truteń w ulu, samych pomyślnych w życiu zdarzeń, realizacji wszystkich skrytych marzeń. Oraz: W dążeniu do celu wytrwałości, a od najbliższych dużo miłości.

***

Dziś święto obchodzi Najdroższy Tata, niech los mu z kwiatów życie uplata, niech nie da poznać żadnych trosk i rzuci pod nogi pieniędzy stos

***

Drogi Tatusiu - najlepszy na świecie, który mnie kochasz w zimie i w lecie, jesienią, wiosną, w nieznanej trosce, w szczęśliwym domu - jak w raju rosnę, za Twoją dobroć dzisiaj dziękuję, zdrowia, łask Bożych, szczęścia winszuję. Bezpiecznej jazdy, spełnienia marzeń, pięknych urlopów i na zawsze razem!

***

Niech zawsze ci auto się łatwo prowadzi, Niech dom się zbuduje, a drzewo posadzi, Niech zawsze ci słońce przyświeca z wysoka, I zawsze pamiętaj, że Twój syn Cię kocha!

***

Choć jestem duży bez swego Taty bez przerwy wpadałbym w tarapaty. Kiedy więc przyjdą jakieś kłopoty od razu Tacie oznajmiam o tym. A wtedy zaraz łatwiej i prościej uda się wybrnąć z wszelkich trudności.

