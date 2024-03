Tarnów. Biskup Jeż do kapłanów: "neopogaństwo zdaje się tryumfować"

W Wielki Czwartek w Kościele katolickim święcone są oleje nazywane Krzyżmem Świętym, służące podczas udzielania sakramentu chrztu, bierzmowania, kapłaństwa, a także służące do namaszczania ołtarzy i ścian kościołów. Mszy Krzyżma Świętego w tarnowskiej katedrze przewodniczył bp Andrzej Jeż. Miejscowy ordynariusz skierował do kapłanów mocne słowa.

- Bardzo nam wszystkim potrzeba tego odnowienia i umocnienia. Przychodzi nam bowiem podejmować naszą misję kapłańską w świecie, w którym neopogaństwo zdaje się triumfować. Znoszenie nieraz szyderczych spojrzeń i komentarzy, traktujących nas kapłanów jak relikty z minionej epoki, może być mocno przygnębiające. Mierzenie się z coraz większymi trudnościami może nawet rodzić w nas wątpliwości, czy nie wzięliśmy na swoje barki ciężaru ponad siły? - mówił bp Andrzej Jeż podczas mszy Krzyżma Świętego w tarnowskiej katedrze.

Biskup tarnowski przypomniał także, że za kilka dni, w Wielkanoc, wejdą w życie uchwały V Synodu diecezji tarnowskiej. – Proszę Was, byście podeszli do nich, jako do konkretnej pomocy na drodze realizacji naszej misji kapłańskiej na obecnym etapie dziejów Kościoła tarnowskiego. Wspólnie wypracowane dzieło synodu dało nam pewną syntezę na wiele lat naszej posługi, pewien program zwłaszcza duszpastersko-prawny.

