Czy Wielki Piątek jest dniem wolnym od pracy? Długi, świąteczny weekend tylko dla wybranych

W Wielki Piątek wielu pracowników zamiast pracy chciałoby się poświęcić przygotowaniom do świąt lub praktykom religijnym. Wielki Piątek jest przecież dla chrześcijan jednym z najważniejszych dni w roku liturgicznym. Szczególne znaczenie ma on dla protestantów, stąd w krajach, gdzie to wyznanie jest liczne, Wielki Piątek jest dniem wolnym o pracy. Mowa tu między innymi o Niemczech, Szwecji, czy Danii. Niemniej do pracy w Wielki Piątek nie chodzą również mieszkańcy katolickiej Słowacji, Hiszpanii, czy Portugalii. W Polsce wielokrotnie powstawały inicjatywy na rzecz ustanowienia Wielkiego Piątku dniem wolnym od pracy, lecz ostatecznie tak się nie stało. W związku z tym w piątek, 29 marca większość z nas będzie musiało pracować.

Na wolne w Wielki Piątek może liczyć tylko niewielka grupa pracowników. Chodzi tutaj przede wszystkim o tych, który wzięli urlop. Prawdziwe szczęście mają jednak pracownicy, których pracodawcy dają podwładnym dodatkowy dzień wolny w Wielki Piątek. Często podobnie postępują instytucje publiczne. Zazwyczaj nakazują one jednak swoim pracownikom odpracować Wielki Piątek w inny dzień. Poniżej dalsza część artykułu.

Dni wolne od pracy w Polsce w 2024 r.

W Polsce pracownicy oprócz urlopu mają do dyspozycji 13 dni wolnych od pracy. W tym roku wolne było już 1 i 6 stycznia. Pozostałe 11 dni wolnych to:

31 marca - Wielkanoc,

1 kwietnia - Poniedziałek Wielkanocny,

1 maja - Święto Pracy,

3 maja - Święto Konstytucji 3 Maja,

19 maja - Zielone Świątki,

30 maja - Boże Ciało,

15 sierpnia - Święto Wojska Polskiego,

1 listopada - Wszystkich Świętych,

11 listopada - Święto Niepodległości,

25 grudnia - Boże Narodzenie,

26 grudnia - św. Szczepana, drugi dzień Bożego Narodzenia.

Jeśli dzień wolny od pracy przypada w sobotę, pracodawca musi "oddać" wolne pracownikowi w innym dniu tygodnia.

