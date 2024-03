Ceniony proboszcz może stracić stanowisko. Wierni oburzeni. "To skarb parafii"

Parafianie stanęli w obronie proboszcza. Grozi mu odwołanie z funkcji

Ks. Józef Zborek, proboszcz parafii pw. św. Wawrzyńca w Grojcu (powiat oświęcimski) może stracić stanowisko. Przeciwko kapłanowi toczy się postępowanie kanoniczne, choć władze kościelne nie chcą ujawnić, jakie zarzuty sformułowano przeciwko ks. Zborkowi. Onet opisuje, że proboszcz może liczyć na poparcie własnych parafian, którzy nie wyobrażają sobie, by ceniony kapłan miał ich opuścić po 25 latach. W superlatywach o ks. Zborku wypowiadają się również osoby spoza parafii, którym nie odmawiał sakramentów.

- Ten proboszcz to skarb parafii! Gdy w Maksymilianie [parafia znajdująca się na terenie Oświęcimia - dop. red.] nie chcieli ochrzcić dziecka, tylko jak to powiedział proboszcz "w sobotę po mszy" pojechałam do Grojca. Bez problemu ochrzcił mi córkę i to jeszcze w drugi dzień świat Bożego Narodzenia na mszy. Powinno być więcej takich proboszczów - mówi Onetowi pani Barbara.

- Wszyscy murem za proboszczem, proboszcz z sercem. Dziękuję mu, że ochrzcił mi dziecko bez żadnych problemów i pięknie odprawił mszę - dodaje pani Iwona.

- Ksiądz z Grojca jest po prostu księdzem takim, jakim powinien być każdy inny ksiądz...daje przykład posługi, ale jak widać, innym proboszczom z okolicy się to nie podoba. Szkoda, że tak mało jest księży takich, jak proboszcz z Grojca, po prostu otwartych na ludzi. Warto się przyjrzeć okolicznym proboszczom, jak pełnią posługę i dlaczego im nie pasuje ksiądz z Grojca - podkreśla pan Artur.

Wśród mieszkańców powiatu oświęcimskiego istnieje bowiem podejrzenie, że donos do kurii na proboszcza z Grojca napisali... inni księża. Poniżej dalsza część artykułu.

Kto następcą Jędraszewskiego? W Krakowie będzie nowy biskup. Giełda nazwisk ruszyła

Oświadczenie proboszcza parafii w Grojcu

W odpowiedzi na pytania Onetu kuria bielsko-żywiecka potwierdziła, że w sprawie proboszcza toczy się postępowanie kanoniczne, jednak nie ujawniła szczegółów. Tych nie zdradził również ks. Józef Zborek. Proboszcz ograniczył się do wydania oświadczenia, w którym zaapelował do wiernych o modlitwę i powstrzymanie się od publicznego zabierania głosu w jego sprawie.

- Kierując się dobrem Kościoła, wobec toczącego się postępowania przewidzianego prawem kanonicznym, a związanego z moją osobą, do czasu jego ostatecznego rozstrzygnięcia, proszę Was Wszystkich o powstrzymanie się od publicznej dyskusji w tej sprawie. Dziękując za Wasze słowa wsparcia i modlitwę, ja również nie będę zabierał publicznie głosu w przedmiotowej sprawie, gdyż jest ona w toku. Jako kapłan, strona postępowania, w duchu pokory, czekam na decyzje. Niech Wielki Post, pomoże nam przygotować się do przeżywania Świąt Wielkiej Nocy. Zjednoczmy się we wspólnej modlitwie w intencji dobra Kościoła, naszej diecezji i parafii - napisał ks. Józef Zborek.

QUIZ. Kościół w czasach PRL. Pamiętasz te wydarzenia i postacie? Sprawdź się Pytanie 1 z 10 Na początek coś bardzo prostego. Kogo przedstawia to zdjęcie? Kardynał Stefan Wyszyński Ks. Jerzy Popiełuszko ks. Karol Wojtyła Dalej