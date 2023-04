Toyota wypadła z jezdni do przydrożnego rowu. Dwie osoby trafiły do szpitala

Nowy Sącz. Brutalne pobicie na Alejach Piłsudskiego. Jest nagranie

Profil Sądeckie Drogi opublikował film z brutalnego pobicia, do jakiego miało dojść 14 kwietnia na Alejach Piłsudskiego w Nowym Sączu. Na krótkim, kilkusekundowym filmiku widać, jak mężczyzna w sportowych dresach trzyma leżącego na jezdni mężczyznę. Szarpanina na nagraniu trwa w najlepsze. Leżący na ziemi kierowca próbuje wyrwać się w uścisku, ale nie jest w stanie zrobić zbyt wiele. Na podstawie tego fragmentu trudno jednak ocenić, co dokładnie się stało. Dlatego skierowaliśmy zapytanie do policji w Nowym Sączu, aby sprawdzić, co wiadomo w tej sprawie.

- 14 kwietnia ok. godz. 17:50 oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu otrzymał zgłoszenie od kierującego samochodem marki kia, że na al. Piłsudskiego w Nowym Sączu został zaatakowany przez kierującego samochodem marki volkswagen. W wyniku tego zdarzenia kierujący samochodem marki kia doznał obrażeń głowy oraz dłoni - informuje kom. Justyna Basiaga z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. - Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane. Postępowanie w sprawie uszkodzenia ciała (naruszenia art. 157 kodeksu karnego) kierowcy prowadzi Wydział Kryminalny Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu - dodała.

Dopytaliśmy, czy agresor został już zatrzymany przez policję. - Jego tożsamość jest ustalona. Obecnie trwają z nim czynności. Tyle mogę powiedzieć z tej sprawie - mówi Basiaga.

Poniżej możecie zobaczyć nagranie z brutalnego zajścia na nowosądeckiej drodze.

