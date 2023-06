Burzowa superkomórka w Małopolsce! Grad miał wielkość piłek tenisowych

Zgodnie z prognozami synoptyków po kilku upalnych dniach w Małopolsce doszło do załamania pogody. W piątek, 23 czerwca przez region przetaczają się gwałtowne burze. Błyskom i grzmotom towarzyszą silne podmuchy wiatru oraz opady deszczu i gradu. To ostatnie zjawisko szczególnie intensywny charakter przybrało w powiecie limanowskim i nowosądeckim. Kule gradowe miały tam średnicę zbliżoną do piłek tenisowych (4-5 cm). Na szczęście na ten moment nie ma sygnałów, by w wyniku burz ucierpieli ludzie.

- Aktualnie gwałtowne burze przechodzą w pasie od Szczawnicy, przez Nowy Sącz po Gorlice. Burza znad Mszany Dolnej, która minęła nas od południa i przeszła koło Limanowej wygenerowała opady dużego gradu 4-5cm. Była to burza superkomórkowa, to o czym pisałem wczoraj (w burzach superkomórkowych możliwe opady dużego gradu). Kolejne burze notowane są w górach. Aktualnie nie ma widoków na tworzenie się nowej konwekcji w naszym rejonie, mamy duże zachmurzenie a warunki konwekcyjne znacząco się pogorszyły - czytamy na profilu FB Pogoda Żegocina (stan na 23 czerwca 2023 godz. 14.45).

W całej Małopolsce obowiązują alerty IMGW związane z burzami. W powiecie gorlickim, nowosądeckim oraz mieście Nowym Sączu mamy do czynienia z najwyższymi, czerwonymi ostrzeżeniami pogodowymi. W pozostałej części województwa obowiązują alerty drugiego stopnia (pomarańczowe).

