Zabójstwo sklepowej w Niedomicach. Teresa zginęła przez butelkę wódki?

W styczniu 2001 r. w podtarnowskich Niedomicach (gmina Żabno) doszło do szokującej zbrodni. Ofiarą zabójcy padła 35-letnia Teresa K., pracująca jako sklepowa. Została ona napadnięta tuż przed zamknięciem sklepu. Kobieta otrzymała kilkadziesiąt uderzeń ostrym narzędziem oraz drugim, tępokrawędzistym, które skutkowały uszkodzeniem m.in. krtani, tchawicy, tętnicy szyjnej wspólnej, jam opłucnych i płuc, złamaniem podstawy czaszki, doprowadzając wskutek wykrwawienia do jej śmierci. Po morderstwie sprawca zabrał ze sklepu należącą do ekspedientki torebkę oraz butelkę wódki. Przez szereg lat pozostawał nieuchwytny dla wymiaru sprawiedliwości. Przełom nastąpił jesienią zeszłego roku, gdy dzięki pracy funkcjonariuszy z Archiwum X zatrzymano Marka T. Według śledczych to właśnie ten mężczyzna stał za zbrodnią w Niedomicach.

Marek T. przyznał się do winy, ale zmienił zdanie. Jest akt oskarżenia

Prokuratura nie ma wątpliwości, że to właśnie Marek T. zabił sklepową Teresę. Mężczyzna miał wówczas 17 lat, obecnie przebywa w areszcie. Do sądu został skierowany akt oskarżenia, dlatego wkrótce Marek T. odpowie przed sądem za zarzucany mu czyn. Początkowo przyznał się częściowo do winy, lecz następnie wycofał się ze złożonych zeznań. Obecnie utrzymuje, że to nie on pozbawił życia 35-latkę.

- Zgromadzone dowody, m.in. zeznania świadków, opinie z zakresu genetyki, daktyloskopii, traseologii, psychologii, mechanoskopii, medycyny sądowej, pozwoliły na zrekonstruowanie możliwego przebiegu zdarzenia i ustalenie sprawcy. W śledztwie prowadzono tzw. badania eliminacyjne, polegające na pobraniu materiału i przeprowadzeniu badań DNA od wytypowanych osób, w celu zawężenia kręgu podejrzanych. Łącznie pobrano próbki od 672 osób, w tym do badań eliminacyjnych prowadzonych w latach 2021 – 2022 od blisko pięciuset osób. Prowadzone badania genetyczne we wrześniu 2022 r. doprowadziły do ustalenia sprawcy - poinformowała Prokuratura Okręgowa w Tarnowie.

Areszt dla Józefa B. z Moszczanicy podejrzanego o zabójstwo teściowej