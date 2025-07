Łukanowice. Ciągnik z kierowcą zsunął się do Dunajca. Trwa akcja poszukiwawcza

Kilkanaście zastępów straży pożarnej bierze udział w akcji poszukiwawczej mężczyzny, którego ciągnik zsunął się do Dunajca w piątek, 4 lipca, w godzinach popołudniowych. Do zdarzenia doszło we wsi Łukanowice pod Tarnowem, gdzie zaginiony prowadził jakieś prace na brzegu rzeki. W pewnym momencie pojazd zsunął się do akwenu, ale mężczyzna nie wypłynął już na powierzchnię.

- Prawdopodobnie nadal znajduje się pod wodą, dlatego trwają poszukiwania. Biorą w nich m.in. udział nurkowie z Krakowa i Tarnowa, a na miejsce zadysponowano również grupę sonarową, która powinna rozpoczynać teraz swoje działania - przekazał "Super Expressowi" mł. kpt. Dominik Ryba, rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie.

O sprawie poinformowało wcześniej Radio Eska.