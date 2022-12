Cichy zabójca znów zaatakował! Pod Tarnowem w Łękawce zginęły dwie osoby

Jak informuje "Polsat News", do tragedii doszło we wsi Łękawka koło Tarnowa. Na miejsce zostali wezwani strażacy. - Po przybyciu na miejsce do budynku wprowadzono rotę zabezpieczoną w ochronę dróg oddechowych. Stwierdzono na miejscu dwa ciała, były to osoby w wieku około 80 lat - powiedział dziennikarzom mł. bryg. Tomasz Malisiewicz ze PSP w Tarnowie.

Sprawę tragedii bada tarnowska policja pod nadzorem prokuratora.

Czujniki czadu. Jak chronić się przed zatruciem tlenkiem węgla?

Przedstawiciele służb apelują o instalowanie w domach czujników czadu! To niewielkie i niedrogie urządzenie ostrzega przed wysokim stężeniem tlenku węgla i pozwala zapobiegać groźnym zatruciom, mogącym skutkować nawet śmiercią domowników. Jak chronić się przed "cichym zabójcą"? Strażacy informują o podstawowych zasadach, które należy stosować w czasie sezonu grzewczego:

Systematycznie sprawdzajmy szczelność i wykonujmy przeglądy techniczne przewodów kominowych.

Użytkujmy tylko sprawne technicznie urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.

Nie zasłaniajmy i nie przykrywajmy urządzeń grzewczych.

Nie zaklejajmy i nie zasłaniajmy kratek wentylacyjnych.

W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdźmy poprawność działania wentylacji. Nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.

