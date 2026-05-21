Szajka fałszywych wnuczków okradała seniorów. Cztery osoby zatrzymane

- Mundurowi zlikwidowali szajkę naciągaczy, którzy okradali starszych mieszkańców Tarnowa popularnym sposobem "na legendę".

- W wyniku brawurowej akcji na autostradzie A4 w ręce stróżów prawa wpadła czwórka podejrzanych, w tym recydywista, który wrócił na drogę przestępstwa zaledwie tydzień po opuszczeniu celi.

Pościg za oszustami na autostradzie A4. Zatrzymanie grupy w Opolu

Wspólne działania operacyjne mundurowych z Komendy Głównej Policji, krakowskiej komendy wojewódzkiej oraz funkcjonariuszy z Tarnowa doprowadziły do zlokalizowania grupy żerującej na łatwowierności osób w podeszłym wieku. Jak wynika z policyjnych ustaleń, łupem przestępców padły oszczędności 79-letniej Tarnowianki. Zaraz po przejęciu gotówki od seniorki, sprawcy wsiedli do Seata i ruszyli w stronę stolicy Małopolski.

Tarnowscy śledczy błyskawicznie rozpoczęli pościg za uciekinierami. Funkcjonariusze ustalili, że samochód z oszustami wjechał na autostradę A4, kierując się w stronę Wrocławia. Akcja zakończyła się tuż przed północą w Opolu, gdzie mundurowi ostatecznie zablokowali pojazd. W środku podróżowała trójka Wrocławian: 24-letni kierowca oraz jego dwie towarzyszki w wieku 22 i 31 lat.

Podczas przeszukania samochodu mundurowi znaleźli gotówkę w wysokości 38 tysięcy złotych, a także kilka aparatów telefonicznych i mnóstwo kart SIM. Cała trójka trafiła prosto do policyjnych cel w Tarnowie, gdzie śledczy przedstawili im oficjalne zarzuty wyłudzenia pieniędzy.

Policjanci z Tarnowa zatrzymują recydywistę. 90-latek stracił dobytek

Małopolscy stróże prawa nie zakończyli na tym swoich działań. Na początku tygodnia funkcjonariusze zajmujący się przestępczością majątkową w tarnowskiej komendzie namierzyli kolejnego członka szajki. Z policyjnych materiałów wynika, że to właśnie on dobę wcześniej pozbawił 90-letniego mieszkańca Tarnowa dorobku całego życia oraz niezwykle cennej biżuterii rodzinnej.

Dzięki wsparciu krakowskich kryminalnych udało się zlokalizować i ująć sprawcę na terenie stolicy województwa. Okazało się, że 32-letni podejrzany ma bogatą kartotekę kryminalną, ponieważ ledwie tydzień wcześniej wyszedł na wolność po odbyciu wyroku za kradzieże, napady i handel narkotykami. W trakcie przeszukania jego lokum policjanci zabezpieczyli sprzęt telekomunikacyjny dowodzący udziału w przestępczym procederze, po czym od razu przedstawiono mu zarzut oszustwa.

Trwa śledztwo w sprawie oszustw w Małopolsce. Policja apeluje o rozsądek

Aktualnie trwają czynności mające na celu sprawdzenie, czy członkowie rozbitej szajki nie mają na sumieniu innych wyłudzeń na terenie całego województwa małopolskiego. Mundurowi podkreślają niezwykle rozwojowy charakter sprawy. Policjanci ponawiają też swój apel o ostrożność, przypominając, aby nigdy nie wręczać pieniędzy obcym osobom, a wszelkie próby podejrzanych kontaktów niezwłocznie zgłaszać operatorom numeru ratunkowego 112.

