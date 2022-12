Darmowe świąteczne kartki z życzeniami. Tarnów przygotował własne propozycje

Darmowe kartki z życzeniami na Boże Narodzenie. Galeria propozycji z Tarnowa

Przed świętami Bożego Narodzenia tradycyjnie wysyłamy życzenia do znajomych. Coraz częściej kartki z życzeniami mają jednak formę elektroniczną, dlatego miasto Tarnów przygotowało dwanaście własnych propozycji takich kartek. Nawiązują one do tarnowskiej symboli, zwłaszcza do herbu Tarnowa - Leliwy oraz charakterystycznych budowli w mieście, takich jak: ratusz, bima, mauzoleum gen. Bema, czy "bania". - Tradycja nakazuje przesłać życzenia świąteczne do bliskich i znajomych. Przez lata czyniliśmy to na kartkach świątecznych i wysyłaliśmy pocztą. Dzisiaj raczej korzystamy z kartek elektronicznych i Internetu. Przygotowaliśmy propozycje kartek do wykorzystania z tarnowskimi akcentami. Obok życzeń można dopisać: pozdrowienia z Tarnowa - tłumaczy prezydent Tarnowa Roman Ciepiela. Przygotowane przez magistrat kartki można zobaczyć w znajdującej się poniżej galerii lub pobrać z miejskiej strony internetowej.

